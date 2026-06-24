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Vecinos del Barrio de Guadalupe en Campeche bloquean calles por falta de energía eléctrica

Vecinos del barrio de Guadalupe cerraron la Calle 16 con cruce en la 47 para exigir a la CFE la instalación de un transformador que garantice el suministro eléctrico, tras constantes bajones de energía.

Por Redacción Por Esto!

24 de jun de 2026

1 min

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Vecinos de Guadalupe bloquean calles por falta de energía eléctrica
Vecinos de Guadalupe bloquean calles por falta de energía eléctrica

Cansados de la falta de energía eléctrica, vecinos del barrio de Guadalupe cerraron el paso de la Calle 16, con cruce en la 47, como exigencia a la CFE de dotarles de un transformador que les garantice el suministro energético.

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Según los vecinos, el cierre se registró momentos antes de las nueve de la mañana, donde los lugareños colocaron cintas de peligro con mensajes de reclamo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ha hecho caso omiso a sus necesidades.

En el sitio, automovilistas tienen que buscar vías alternas para poder acceder a la calle, mientras que los motociclistas tienen mayor facilidad para ingresar al levantar el acordonamiento.

Hasta el momento, ninguna de las autoridades estatales o de la empresa productora se han apersonado al sitio para dialogar con los manifestantes, o por lo menos darles solución a los bajones de energía.

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