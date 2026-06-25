Campechanos dudan que las “corcholatas” de la 4T tengan capacidad para encabezar un Gobierno

Ciudadanos campechanos manifestaron desconfianza hacia los cuatro aspirantes a la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche, al señalar que los señalamientos y controversias públicas en las que se han visto involucrados generan dudas sobre su capacidad para encabezar un proyecto de gobierno rumbo a la renovación de la gubernatura en 2027.

Los nombres que figuran entre los perfiles que buscan posicionarse dentro de la alianza de la 4T son Pablo Gutiérrez Lazarus y Carlos Ucán Yam, identificados con Morena; Gerardo Sánchez Sansores, por el Partido del Trabajo (PT); y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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De acuerdo con ciudadanos consultados, los antecedentes políticos y las polémicas que han rodeado a estos personajes provocan una percepción negativa entre parte de la población, que considera indispensable que quienes aspiren a gobernar Campeche cuenten con credibilidad, resultados y confianza ciudadana.

José Daniel Saravia, Josué Manrrero, Lina Manzanero, Gabriel Zetina y Reyna Quetz calificaron como “fichitas” a los aspirantes de la 4T y señalaron que, en su opinión, estos han sido objeto de controversias públicas que han deteriorado su imagen ante un sector de la ciudadanía.

Respecto a Pablo Gutiérrez Lazarus, señalaron que es un político obsesionado con el poder, que enfrenta presuntos desvíos de recursos documentados por la Auditoría Superior del Estado (Asecam), además de ser señalado por presuntos actos que afectan derechos ambientales.

“Recordemos que hace unos meses un joven fue detenido por órdenes de Pablo Lazarus, luego de haberlo denunciado por tener un venado en el patio de su casa. Cuando se subió a tomarse fotos con una tortuga”, afirmó Saravia.

Además, recriminaron que fue denunciado ante los órganos electorales por publicar en redes sociales una fotografía de menores de edad besándose en un parque de Ciudad del Carmen, así como por presuntos despidos injustificados, “como el caso de una señora que estuvo un año en huelga pacífica afuera del palacio municipal”.

Sobre Carlos Ucán, manifestaron que es un político que solo busca su beneficio. “El famoso ‘chapito campechano’, ¿cómo no recordar cuando invitaba a jóvenes de una institución a ver series y documentales de uno de los narcotraficantes más buscados del continente?”, señaló nuevamente Saravia.

Recordaron que ha tenido confrontaciones con compañeros de su propio partido y que fue denunciado por violencia política de género por parte de quien fuera dirigente de Morena, Patricia León López.

“Esa forma de hacer política dividiendo a sus compañeros en el Congreso del Estado no es adecuada. No estaríamos de acuerdo en que represente a los campechanos”, subrayaron.

Sobre Gerardo Sánchez Sansores, señalaron su tránsito entre partidos: “antier priista, ayer morenista y hoy petista”, calificándolo como un “chapulín de la política campechana”. Añadieron que recientemente fue denunciado por presunto tráfico de influencias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado (Feccecam).

En cuanto a Andrés Fernández del Valle Laisequilla, alias “El Doble y Noble”, aseguraron que no se queda atrás, y reprocharon que, a diferencia de Ucán Yam, no solicitó licencia al Congreso Local y continúa percibiendo su sueldo. Además, señalaron que no es originario de Campeche.

Los entrevistados sostuvieron que la ciudadanía debe analizar cuidadosamente la trayectoria y los resultados de quienes buscan convertirse en candidatos de la Cuarta Transformación.

Coincidieron en que la confianza ciudadana se construye con hechos y resultados, y que será el electorado quien evalúe los perfiles rumbo al proceso electoral de 2027.