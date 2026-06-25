Pescadores ribereños reclaman al Congreso atención a demandas

Pescadores ribereños de varios municipios de Campeche elevaron el tono de sus reclamos este jueves al acudir al Congreso del Estado, donde encararon al presidente de la Junta de Gobierno y Administración, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, para exigir respuestas a una serie de demandas que, aseguran, permanecen sin atención desde principios de junio de 2026.

Los hombres de mar, procedentes de Champotón, Seybaplaya, Villa Madero y la capital campechana, recordaron que el 2 de junio entregaron un escrito con diversas peticiones relacionadas con la actividad pesquera, sin que hasta ahora hayan obtenido una solución concreta.

Manifestaron su preocupación por el llamado “sello banquero”, así como por la falta de avances en compromisos planteados por autoridades federales, como los apoyos para el suministro de combustible y la instalación de una oficina de atención pesquera que permita agilizar la expedición de permisos.

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“Queremos hacer las cosas bien, sin grillas, sin nada. Simplemente hoy se tomó la decisión que la gente iba a venir de Champotón, Seybaplaya, de Villa Madero y Campeche para la resolución del escrito desde el día 2 de junio. Ustedes tienen esto escrito y hasta la fecha no se ha hecho nada”, reclamó José del Carmen Huicab Fernández, presidente de la Cooperativa Pesquera de San Román.

Los trabajadores del mar señalaron que los retrasos en trámites representan un fuerte golpe para la economía de cientos de familias. “Los permisos de pesca a veces tienen un año, más de un año, y no tenemos respuesta. A nosotros nos perjudica grandemente”, expusieron.

Asimismo, demandaron que diputados federales y locales intervengan para gestionar mayores apoyos para toda la Entidad y no únicamente para determinadas zonas pesqueras. “Aquí es todo el sector desde Champotón hasta Isla Arena”, enfatizaron, al fustigar la inconformidad por la distribución de apoyos.

Ante los reclamos, Jiménez Gutiérrez reconoció que las demandas del sector son legítimas y se comprometió a impulsar una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales.

“Me parece que las demandas son justas, son legítimas. Hay que ver de qué manera la Federación y el Estado pueden ayudar a mejorar estas condiciones que nos están señalando los compañeros”, expresó.

El legislador informó que el próximo miércoles, una vez concluida la sesión ordinaria del Congreso, se realizará una reunión con representantes del sector pesquero, diputados de la Comisión de Pesca y funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

Además de los temas relacionados con permisos, apoyos y combustible, también se abordará la inquietud de los pescadores por la reubicación de espacios donde desarrollaban sus actividades, luego de los operativos que derivaron en el retiro de zonas ocupadas de manera permanente.

Jiménez Gutiérrez sostuvo que el Congreso fungirá como enlace para convocar a las autoridades competentes y establecer una ruta de trabajo que permita atender las demandas del sector pesquero, uno de los más importantes para la economía de las comunidades costeras campechanas.