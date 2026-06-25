Piratas de Campeche cierran primera mitad en séptimo lugar

Tras imponerse dos juegos a uno ante los Diablos Rojos del México, los Piratas de Campeche cierran la primera mitad de la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) en el séptimo lugar del Standing de la Zona Sur, con mejores resultados que su acérrimo rival, los Leones de Yucatán.

Ante el parón de tres días por el Juego de Estrellas, los Piratas se mantienen en la pelea por escalar posiciones, al colocarse en el séptimo lugar del standing con 27 victorias y 30 derrotas, para un porcentaje de efectividad de .474, ubicándose a 9.5 juegos del liderato.

La novena campechana comparte la diferencia de juegos con los Conspiradores de Querétaro, por lo que cada serie restante será determinante para mantenerse en la disputa por un lugar en la postemporada.

Noticia Destacada 5 datos que no sabías de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Ciudad del Carmen

En la cima de la clasificación aparecen los Diablos Rojos del México, líderes de la Zona Sur con 38 ganados y 22 perdidos (.633). Les siguen los Olmecas de Tabasco con 36-23 (.610), los Guerreros de Oaxaca con 33-26 (.559) y los Bravos de León con 32-27 (.542).

Los Pericos de Puebla ocupan el quinto lugar con 31-27 (.534), seguidos por los Tigres de Quintana Roo con 28-29 (.491). Detrás aparecen los Conspiradores (28-31, .475) y los Piratas de Campeche (27-30, .474). En noveno lugar está el Águila de Veracruz (26-32, .448) y en el fondo los Leones de Yucatán (22-36, .379).

Ceden a Onelki García

Los Piratas de Campeche anunciaron un movimiento en su roster al ceder al lanzador zurdo Onelki García a los Tigres de Quintana Roo, como parte de los ajustes rumbo a la segunda mitad de la temporada 2026.

García, de 36 años, llegó a la novena filibustera para la campaña 2026 y participó como abridor y relevista. Acumuló 17 apariciones, con marca de 1-2, efectividad de 8.55 en 20 entradas lanzadas, además de 18 ponches y un WHIP de 2.05.