¿Dónde y a qué hora lloverá este viernes 26 de junio en Yucatán? Procivy prevé tormentas y calor de hasta 40 grados

Este viernes 26 de junio, Yucatán tendrá condiciones favorables para el desarrollo de lluvias debido a la presencia de una Onda Tropical, el ingreso de humedad del Mar Caribe y el establecimiento de una vaguada, informó la Protección Civil de Yucatán (Procivy).

El pronóstico indica que las precipitaciones de intensidad moderada a fuerte podrían presentarse después de las 13:00 horas, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y un avance gradual desde distintas regiones del estado.

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¿En qué municipios de Yucatán lloverá este viernes?

Las lluvias se concentrarán principalmente en municipios del noreste y sureste de Yucatán, donde se esperan los primeros efectos de estas condiciones meteorológicas. En el noreste podrían registrarse precipitaciones en Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá.

En la zona sureste, los municipios con probabilidad de lluvia son Tekax, Oxkutzcab, Maní, Ticul, Akil y Peto, donde las precipitaciones podrían presentarse durante la tarde con actividad eléctrica.

De manera gradual, las lluvias también llegarán a municipios del centro de Yucatán, incluyendo Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

Para la región suroeste del estado, Procivy prevé lluvias en municipios como Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab.

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En el noroeste de Yucatán, las precipitaciones podrían alcanzar municipios como Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Temperaturas de hasta 40 grados en Yucatán

Aunque se esperan lluvias, el ambiente continuará siendo muy caluroso. Las temperaturas máximas oscilarán entre 36 y 38 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en municipios como Tizimín, Izamal y Halachó podrían alcanzar los 40 grados.

En la zona costera se prevén valores más moderados, con temperaturas de entre 32 y 34 grados, mientras que al amanecer se esperan mínimas de 23 a 26 grados Celsius.

Viento fuerte y oleaje en la costa yucateca

Procivy informó que el viento será del sureste y noreste, con velocidades de 20 a 30 km/h, además de rachas de 40 a 50 km/h en la zona costera y superiores a **60 km/h en zonas donde se presenten lluvias.

En el litoral de Yucatán se espera oleaje de entre 1 y 1.5 metros de altura, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas.