Inauguran 46 canchas deportivas en Q. Roo; forman parte del programa federal Mundial Social

De manera simultánea en los 11 municipios de Quintana Roo, incluido Benito Juárez, se llevó a cabo la inauguración de 46 canchas y multicanchas construidas o rehabilitadas mediante el programa federal Mundial Social, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte del legado rumbo a la Copa FIFA 2026.

La distribución de los espacios deportivos quedó encabezada por Playa del Carmen con nueve canchas, seguido de Benito Juárez (ocho), Felipe Carrillo Puerto (siete), Othón P. Blanco (cinco), Puerto Morelos (cuatro), Bacalar y Cozumel con tres cada uno, así como Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Tulum con dos; y José María Morelos con una.

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En Benito Juárez, el acto central de la inauguración se realizó en la Supermanzana 29, en la escuela “Brasil 29”, presidida por Raúl González González, “La Chaya”, así como en la Región 228, en la academia “Ranitas” del profesor Ranulfo Solís, donde se desarrolla la disciplina de futbol 11 y opera una de las agrupaciones deportivas más antiguas de Cancún.

La inauguración se realizó de manera simultánea mediante enlace con los 11 municipios del estado, donde se llevó a cabo el corte del listón con la participación de Gabriela Cuevas, representante de México ante la Copa Mundial.

El proyecto federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, implicó una inversión superior a 68 millones de pesos y beneficiará a aproximadamente 240 mil quintanarroenses.

Ocho espacios recibió Benito Juárez / Especial

Durante el enlace desde la cancha de futbol 11 “Las Ranitas” se informó que la intervención de los 46 espacios deportivos incluyó la construcción de 26 canchas de futbol y la rehabilitación de 20 múltiples.

Previo al corte del listón, Ana Gabriela Guevara, Gabriela Cuevas y Rommel Pacheco participaron en el enlace nacional del programa, donde expusieron los objetivos de la estrategia enfocada en impulsar el deporte como legado permanente de la Copa del Mundo 2026.

En el evento también estuvieron presentes autoridades municipales y estatales, así como alumnos y entrenadores de distintas academias deportivas del estado.

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Distribución

Cozumel registró una inversión de 5 millones 520 mil pesos en beneficio de 15 mil personas, con la construcción de tres canchas de futbol 5 en la Unidad Deportiva Revolución.

La inversión en Playa del Carmen ascendió a nueve millones 815 mil 534 pesos, provenientes del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), destinados a la construcción y rehabilitación de cuatro canchas de futbol 5 y cinco multicanchas, en beneficio de aproximadamente 45 mil habitantes.

En Puerto Morelos se inauguraron dos canchas de futbol de 33 por 23 metros, con superficie de pasto sintético, ubicadas en Villas Morelos II.

Mientras que en Tulum se habilitaron dos nuevas canchas de futbol rápido, de categorías 5 y 7, en la Unidad Deportiva, como parte del programa federal Mundial Social 2026, en beneficio de más de 12 mil 500 personas.