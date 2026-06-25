Tribunal concede amparo a Eliseo Fernández; podrá competir en las elecciones del 2027

Por unanimidad de votos, magistrados del Trigésimo Primer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Campeche, concedieron un amparo directo al exalcalde del municipio de Campeche por Movimiento Ciudadano (MC), Eliseo Fernández Montúfar, tras declarar la nulidad de la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa que lo inhabilitaba para desempeñar cargos públicos.

Con esta determinación, los juzgadores dejaron sin efectos la sanción administrativa que impedía al exedil capitalino ejercer cargos públicos, al considerar que la resolución impugnada debía ser anulada, por lo que no existe una inhabilitación firme en su contra.

Noticia Destacada Congreso de Campeche valida reformas para proteger a menores huérfanos por feminicidio

La resolución restituye los derechos político-electorales de Fernández Montúfar, quien queda en posibilidad jurídica de registrarse como candidato y participar en el Proceso Electoral de 2027, en caso de cumplir con los requisitos de la legislación electoral.

El fallo modifica el escenario político rumbo a la renovación de la gubernatura de Campeche, al reabrir la posibilidad de que el exalcalde emecista busque una candidatura y participe nuevamente en la contienda electoral.

Se prevé que en los próximos días las partes sean notificadas formalmente de la sentencia, documento en el que se precisarán los alcances y efectos jurídicos de la determinación adoptada por el Tribunal Colegiado.