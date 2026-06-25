Egresan 82 nuevos profesionales Cheneros del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén

Este jueves por la tarde-noche, 82 nuevos profesionales egresaron de tres carreras en el Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén (Iteshop); la Licenciada en Administración Citalli Casandra Caamal Chí fue la mejor de todos, al obtener un promedio de 9.7 y recibió reconocimiento por ese gran mérito académico.

El evento se realizó en el domo de esa institución perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TeNM) Campus Hopelchén, y los egresados son de las carreras de Licenciatura en Administración, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería en Sistemas Computacionales, respectivamente.

Los tres mejores estudiantes con el mejor promedio de la generación 2021-2026 recibieron sus respectivos reconocimientos por ese logro obtenido, y Citlalli Casandra Caamal Chí con 9.7 (LA), Ángel Enrique Rivero Chuc con 9.3 (ISC) y Ricardo Rafael Poot Zib con 9.0 (IIAS).

De igual manera, se entregó reconocimiento a los nuevos profesionales por su Trayectoria de Excelencia Académica a la misma Citlali Caamal Chí por su 9.7 de promedio, además recibieron Suemi Catzín Kú, Marcelo de Jesús Chan May y Sandra Rosaura Huehuet Pech.

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A nombre de sus compañeros egresantes, Citlali Casandra Caamal Chí dio las palabras de despedida, y exhortó a los nuevos profesionales a qué vayan por el éxito en el campo laboral.

De igual manera, Ángel Enrique Rivero Chuc dio lectura al Juramento de Ética Profesional. El Doctor Héctor Mena Trejo, Subsecretario de la Zona Norte y Chenes de la Secretaría General del Gobierno del Estado, tomó la Protesta Profesional a los egresantes.

La directora del plantel, Diana Consuelo Campos, felicitó a los egresados y los conminó a desempeñarse en el área laboral como verdaderos profesionales, e indicó que, el apoyo de la gobernadora Layda Sansores al Iteshop ha sido fundamental para ofrecer mejor calidad en la educación de la población estudiantil.

Se destaca que, los nuevos profesionales tuvieron como padrinos al I. S. C. Carmela Canul Kituc (Ingeniería en Sistemas Computacionales), al M. C. S. José Andrés Altamirano Tinoco (Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable), y al M. C. P. M. Luis Humberto Mendoza Cruz (Licenciatura en Administración), respectivamente, quienes recibieron sus reconocimientos, previo a la lectura del último pase de lista de sus ahijados.