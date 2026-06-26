Así luce el barco ornamental que busca convertir al malecón de Campeche en un nuevo atractivo turístico

Al comenzar a lucir el barco ornamental que se construye en el parador turístico del malecón, el director general de la Secretaría de Turismo, Luis Homer Pérez Vázquez, señaló que se trabajan estrategias para atraer más turistas al Estado, con la expectativa de superar las cifras del año pasado, que rebasaron el millón de visitantes.

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De manera extraoficial, se estima que tan solo al municipio de Campeche han llegado alrededor de 90 mil turistas.

Tras la definición de proyectos, las autoridades estatales decidieron rescatar la imagen deteriorada del malecón de la ciudad, el cual, señalaron, ha sido dejado en el abandono por el Ayuntamiento de Campeche, limitándose únicamente a la reparación de grietas en avenidas como Pedro Sainz de Baranda, Adolfo Ruiz Cortines y Justo Sierra.

"Por esta razón, armamos este proyecto integral que estamos realizando con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Sedumop, y la Secretaría de Medio Ambiente y Biodiversidad, para rehabilitar la ciclopista, áreas verdes, y en nuestro caso, apoyados por el doctor José Alcocer Bernés, director general del Archivo del Estado, impulsamos la construcción de un barco ornamental, basado en la época colonial, cuando llegaban navíos españoles y piratas", explicó Pérez Vázquez.

El Gobierno de Campeche apuesta por un barco ornamental en el malecón para fortalecer el turismo. / Alejandro Pech

El funcionario estatal anunció que se trabaja en contar con un nuevo observatorio que permita obtener cifras más precisas sobre el incremento de turistas en los 13 municipios, lo que a su vez facilite la creación de nuevos proyectos en coordinación con empresarios hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios recreativos.

"Estamos a la espera de contar con las cifras del primer trimestre del año para crear nuevas estrategias y mejorar los servicios que se ofrecen a los visitantes, y aunque a nivel nacional a principios de año bajó el turismo, en Campeche estamos seguros de que aumentarán los números", afirmó el director general de Turismo.

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El funcionario también destacó la reunión sostenida con el cónsul de los Estados Unidos, Jostyn Thomas, junto con representantes de los alcaldes y el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento, en la que, dijo, se dejó claro que Campeche está listo para recibir a más turistas del vecino país del norte.

Indicó que se trabaja con empresarios restauranteros de la capital campechana, tanto en la calle 59 como en el malecón Pedro Sainz de Baranda y Justo Sierra, para integrarlos a la estrategia de promoción del municipio, especialmente de cara al próximo periodo vacacional que iniciará con la conclusión del ciclo escolar el 26 de junio.

JGH