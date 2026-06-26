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Realizan derrotero alusivo a la Diversidad Sexual y Orgullo LGBT+ en Champotón

La comunidad LGBT+ de Champotón realizó un recorrido por el Día Mundial de la Diversidad Sexual.

Por Jorge May

26 de jun de 2026

1 min

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Champotón celebra el Día de la Diversidad Sexual
Champotón celebra el Día de la Diversidad Sexual / Jorge May

A la 9:30 horas de este viernes inició la marcha por la Diversidad Sexual, evento que aglutinó a integrantes de la comunidad LGBTQ + así como población en general desde Champotón.

Al ritmo de la batucada y ondeado banderas del arcoiris, el derrotero partió a la altura del deportivo Ulises Sansores en la colonia del mismo nombre.

Solo el 45% de las personas LGBTQ+ en México cuenta con empleo formal.

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La actividad concluyó en las inmediaciones de la plaza principal Ángel Castillo Lanz del primer cuadro porteño, donde se llevarán a cabo otras actividades en el salón Solidaridad.

De acuerdo con organizadores, este evento es alusivo al Día Mundial de la Diversidad Sexual, que se conmemoró este 25 de junio, aunado con el Día Internacional del Orgullo LGBTQ + que tendrá verificativo este 28 del presente mes.

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Cabe mencionar que, durante el derrotero se contó con el acompañamiento de elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, para evitar algún percance vial.

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