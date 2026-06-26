Realizan derrotero alusivo a la Diversidad Sexual y Orgullo LGBT+ en Champotón

A la 9:30 horas de este viernes inició la marcha por la Diversidad Sexual, evento que aglutinó a integrantes de la comunidad LGBTQ + así como población en general desde Champotón.

Al ritmo de la batucada y ondeado banderas del arcoiris, el derrotero partió a la altura del deportivo Ulises Sansores en la colonia del mismo nombre.

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La actividad concluyó en las inmediaciones de la plaza principal Ángel Castillo Lanz del primer cuadro porteño, donde se llevarán a cabo otras actividades en el salón Solidaridad.

De acuerdo con organizadores, este evento es alusivo al Día Mundial de la Diversidad Sexual, que se conmemoró este 25 de junio, aunado con el Día Internacional del Orgullo LGBTQ + que tendrá verificativo este 28 del presente mes.

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Cabe mencionar que, durante el derrotero se contó con el acompañamiento de elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, para evitar algún percance vial.