Tráiler de doble remolque vuelca dentro de manglares rumbo a Isla Arena

Un trailer de doble remolque terminó volcado a unos cuantos kilómetros antes de llegar a la comunidad de Isla Arena, esto debido a que se orillo demasiado a los manglares lo que origino que el reblandecimiento de la tierra y terminara volcado de su lado derecho dentro de los manglares donde no ha podido ser rescatado debido a lo pesado de la unidad de volteó.

Los hechos fueron reportado las últimas horas de ayer a escasos 5 kilómetros antes de llegar a la comunidad de Isla Arena donde ocurrió este accidente con este camión de volteo de la compañía que esta encargada de la construcción de dicha vialidad que se encontraba en muy malas condiciones y al llegar para poder depositar el material de relleno este al intentar estacionarse vuelca con todo y carga el cual quedo dentro de los manglares.

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Trascendió que solo se registro daños materiales de regular cuantía sin embargo la pesada unidad no ha podido ser rescatada hasta el cierre de esta edición por lo que isleños que pasan por el lugar piden a las autoridades de la policía municipal a que lleguen al lugar y soliciten una grúa para poder sacar dicha unidad de los manglares que se esta dañando por lo que pidieron de manera urgente su intervención para evitar que se siga dañando el área.

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Isleños aseguran que por fortuna no quedo travesado en el camino por lo que de lo contrario estarían sin poder salir de la isla, sin embargo todo el material no logro llegar a su destino a tiempo, por lo que esta retrasando los trabajos de la repavimentación del principal acceso a la comunidad de Isla Arena asi como de la salida, por lo que se espera el rescate de la pesada unidad de doble remolque volcado en este tramo carretero.