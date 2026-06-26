Primaria de Hopelchén realiza cambio de escolta y entrega la Bandera Nacional a nuevos alumnos

Este viernes se realizó el último homenaje cívico del ciclo escolar 2025-2026 en la escuela primaria "Pdte. Lázaro Cárdenas" turno matutino de la ciudad de Hopelchén, y también se hizo el cambio de escolta, y la saliente entregó la Bandera Nacional a la nueva escolta para su resguardo para el siguiente ciclo escolar, que iniciará el próximo lunes 24 de agosto.

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El cambio de escolta estuvo a cargo del maestro de educación física Carlos Vela Uribe, ante los 350 alumnos que conforman la plantilla escolar de esa institución de educación primaria, así como de padres de familia que fueron invitados para.

La nueva escolta está integrada por Lucía Guadalupe Moo Moo guardia izquierda, Joslin Berenice Magaña Frías abanderada, Aranza Itzayana Moo Canché guardia derecha, Jocabed Pino Cacuih comandante, Alan Martín Quijano Loeza retaguardia derecha, Dayne Abril Salazar Tzel retaguardia e Ian Alberto Arecha Morales retaguardia izquierda, respectivamente, quienes juraron salvaguardar la insignia nacional durante todo el ciclo escolar venidero 2026-2027.

La escolta saliente estuvo integrada por Ariana Altair Tucuch Pech comandante, Mariam Violeta Flores Valencia guardia derecha, Alice Juliet Tec Estrella abanderada, Irani Gerakdine Mayor Novelo guardia izquierda, Ernesto Emanuel Aguilar Hernández retaguardia izquierda, Andrés Caamaltún retaguardia derecha y María Alejandrina Sandoval Chí retaguardia, respectivamente, quienes recibieron reconocimiento por parte de la dirección de la escuela.

El evento se realizó en la cancha de usos múltiples de la misma escuela, ubicada en el centro de la ciudad de Hopelchén, y estuvo encabezado por el director del plantel Jorge Gabriel Pech Tzec, la supervisora de la Zona Escolar 019 de Educación Primaria Marina Elidé Chan Arcos, Pablo Pino Chab, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, e Irina del Carmen Novelo Sosa, presidenta del Comité de Participación Social de esa institución educativa.

Pech Tzec reconoció la labor de la escolta de bandera saliente durante todo el ciclo escolar que fenece, porque portó con mucho orgullo el pabellón nacional, defendiendo con ello la patria.

Y también felicitó a la nueva escolta y exhortó a sus integrantes a portar y defender la Bandera Nacional con mucho orgullo, patriotismo y mucha lealtad, para que esa insignia nacional esté bien custodiada durante todo el ciclo escolar.

Por otro lado, la nueva escolta de bandera participará en todos los eventos cívicos de la escuela, en los desfiles del 16 de septiembre y 20 de noviembre, y en todos los eventos cívicos a los que sea invitada.