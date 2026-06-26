Reporte de maltrato animal en Campeche termina con hallazgo de adulto mayor sin recursos

Lo que comenzó como la atención a un reporte por presunto maltrato animal en la localidad de IMÍ derivó en una escena triste, luego de que personal de la Vicefiscalía de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas del Estado encontrara que el responsable del perro señalado por las malas condiciones en que se encontraba era un adulto mayor enfermo, quien aseguró haber rescatado al can días antes, pero sin contar con recursos para brindarle atención veterinaria.

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El vicefiscal Alexandro Brown informó que recibió una denuncia vía WhatsApp sobre un posible caso de crueldad animal. Aunque pidió al ciudadano formalizar el reporte a través del 911, acudió personalmente al domicilio para verificar la situación.

Durante la inspección encontró a un perro con evidente desnutrición, severos problemas en la piel y amarrado en un espacio reducido, sin protección adecuada contra el sol y la lluvia.

No obstante, al dialogar con el propietario, un adulto mayor con padecimientos propios de su edad, éste explicó que había rescatado al animal apenas unos días antes, pero no tenía dinero ni medios para trasladarlo a una clínica veterinaria, por lo que solicitó apoyo para atenderlo.

Ante esta situación, la Vicefiscalía gestionó la atención de un médico veterinario, quien acudió al domicilio para valorar al perro e iniciar su tratamiento. Además, se establecieron medidas de cuidado que el propietario deberá cumplir en un plazo de 10 días.

Como parte del procedimiento, personal ministerial realizará visitas de supervisión cada dos días para verificar la evolución del animal, en coordinación con el especialista veterinario. En caso de que el can no presente mejoría o se incumplan las observaciones emitidas, las autoridades procederán a su aseguramiento inmediato y a la integración de una carpeta de investigación para judicializar el caso por el delito de maltrato animal.

En la revisión más reciente, la Vicefiscalía confirmó que el perro muestra una recuperación favorable gracias a la atención médica recibida y al seguimiento implementado.

Finalmente, el Vicefiscal Alexandro Brown Gantús recordó que toda persona que tenga una mascota, ya sea comprada, adoptada, rescatada o recibida como regalo, está obligada a proporcionarle alimentación, agua, protección contra las inclemencias del tiempo, espacio adecuado y atención veterinaria cuando lo requiera. Incumplir con estas obligaciones constituye el delito de maltrato animal, sancionado con multas de entre 12 mil y 22 mil pesos, además de penas de seis meses a tres años de prisión.

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JGH