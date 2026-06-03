Avanza iniciativa para supervisar asilos y sancionar negligencias en Campeche

Con el objetivo de fortalecer la protección de los adultos mayores, la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia del Congreso del Estado sesionó y aprobó un dictamen que refuerza la supervisión de asilos, estancias y centros de atención especializados.

La propuesta, avalada por los integrantes de la comisión presidida por Jorge Pérez Falconi, contempla el fortalecimiento de acciones para prevenir, detectar y atender casos de negligencia, abandono o maltrato contra este sector de la población.

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La Comisión de Procuración e Impartición de Justicia aprobó dos dictámenes:

El primero plantea actualizar el Código Penal del Estado para sancionar conductas realizadas mediante el uso indebido de la inteligencia artificial , especialmente cuando se utilice para crear o difundir imágenes, audios o videos manipulados que vulneren la intimidad, dignidad, seguridad o privacidad de las personas.

para sancionar conductas realizadas mediante el , especialmente cuando se utilice para crear o difundir que vulneren la de las personas. El segundo reconoce a las y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y fortalece su derecho a mecanismos de protección y defensa legal cuando enfrenten situaciones que afecten su integridad física, emocional, seguridad o dignidad.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas también aprobó un dictamen para ampliar el acceso a tarifas preferenciales en el transporte público, bajo criterios de igualdad y no discriminación, beneficiando a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

Tras su aprobación en comisiones, los dictámenes serán turnados al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación final.