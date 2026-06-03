Responsabilizan a la alcaldesa Biby Rabelo por las inundaciones en Ich Ek, por incumplir con funciones de limpieza

Líderes sociales, activistas y ciudadanos responsabilizaron a la Alcaldía de Campeche, encabezada por la presidenta municipal Biby Rabelo de la Torre, por las severas inundaciones registradas en diversas comunidades y colonias del municipio, que han dejado al menos 130 familias afectadas por las intensas lluvias de los últimos días.

Noticia Destacada Autos ya se han estrellado: vecinos colocan bloques por enorme bache olvidado en Champotón

Los inconformes denunciaron que, pese al millonario contrato otorgado a la empresa Gobierno Verde y Digital (Goverdi) para la prestación de servicios de mantenimiento urbano, no se realizaron labores de limpieza, desazolve y mantenimiento de drenajes pluviales antes de la temporada de lluvias, lo que agravó los anegamientos en localidades como Pich, Alfredo V. Bonfil, San Antonio Bobolá y Uayamón.

El presidente de la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos del Estado, Querubín Peralta Ramos, señaló que gran parte del problema obedece al abandono de cauces naturales y sistemas de desfogue que reciben el agua proveniente de la zona montañosa de Hopelchén.

La activista Esmeralda Alonzo Aguilar y ciudadanos como Emmanuel Balan y Moisés Nah coincidieron en que la situación refleja una grave falta de planeación y mantenimiento por parte de la administración municipal, lo que pone en riesgo a miles de familias.

Advirtieron que, si con las lluvias actuales ya se presentan inundaciones en colonias como La Ermita, Santa Lucía, Álvaro Obregón y Flor de Limón, el municipio difícilmente resistiría el impacto de una tormenta tropical o un huracán.