Síguenos

Última hora

Campeche

Explosión de transformador deja sin luz a vecinos de Escárcega y les prometen solución en un mes

Campeche

Responsabilizan a la alcaldesa Biby Rabelo por las inundaciones en Ich Ek, por incumplir con funciones de limpieza

Ciudadanos responsabilizaron a la Alcaldía de Campeche por las inundaciones que han afectado a 130 familias. Denunciaron falta de mantenimiento en drenajes pese al contrato millonario con Goverdi y advirtieron riesgos mayores

Por Alejandro Balan

3 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

130 familias afectadas por lluvias; señalan falta de mantenimiento urbano
130 familias afectadas por lluvias; señalan falta de mantenimiento urbano / Lucio Blanco

Líderes sociales, activistas y ciudadanos responsabilizaron a la Alcaldía de Campeche, encabezada por la presidenta municipal Biby Rabelo de la Torre, por las severas inundaciones registradas en diversas comunidades y colonias del municipio, que han dejado al menos 130 familias afectadas por las intensas lluvias de los últimos días.

Vecinos de la colonia Nueva Jerusalén colocaron bloques de concreto para prevenir accidentes.

Noticia Destacada

Autos ya se han estrellado: vecinos colocan bloques por enorme bache olvidado en Champotón

Los inconformes denunciaron que, pese al millonario contrato otorgado a la empresa Gobierno Verde y Digital (Goverdi) para la prestación de servicios de mantenimiento urbano, no se realizaron labores de limpieza, desazolve y mantenimiento de drenajes pluviales antes de la temporada de lluvias, lo que agravó los anegamientos en localidades como Pich, Alfredo V. Bonfil, San Antonio Bobolá y Uayamón.

El presidente de la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos del Estado, Querubín Peralta Ramos, señaló que gran parte del problema obedece al abandono de cauces naturales y sistemas de desfogue que reciben el agua proveniente de la zona montañosa de Hopelchén.

La activista Esmeralda Alonzo Aguilar y ciudadanos como Emmanuel Balan y Moisés Nah coincidieron en que la situación refleja una grave falta de planeación y mantenimiento por parte de la administración municipal, lo que pone en riesgo a miles de familias.

Advirtieron que, si con las lluvias actuales ya se presentan inundaciones en colonias como La Ermita, Santa Lucía, Álvaro Obregón y Flor de Limón, el municipio difícilmente resistiría el impacto de una tormenta tropical o un huracán.

Te puede interesar