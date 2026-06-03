“Ya ni dormimos”: Vecinos de Champotón exigen fumigación por invasión de mosquitos y riesgo de dengue

Algunos vecinos de la colonia Tierra y Libertad solicitan acciones de fumigación para erradicar la presencia del mosquito, así como correctivos de calles en esta temporada de lluvias.

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Lo anterior se corroboró tras un amplio recorrido por este sector, ubicado al sur de la cabecera, donde igual hay un conjunto de lotes que acumula grandes cantidades de agua pluvial.

José Espinoza Gómez platicó con el Por Esto! sobre esta situación, destacando que en esta temporada de lluvias la situación del mosquito se agrava debido a la cantidad de agua acumulada.

“Este predio se inunda, hay mucho mosquito, sapos, de todo hay. Pues ya no vive uno tranquilo, ya ni duerme uno con tanto mosco”, destacó, al tiempo en que aseguró que no ha habido acciones de fumigación.

Respecto al predio, el declarante explicó que los propietarios no cuentan con los recursos para rellenar el lugar, considerando que sería importante que las autoridades empleen medidas de apoyo para hacerlo, “Estos terrenos fueron excavados para rellenar parte del desvío hoy conocido como la avenida 500”.

Otros, como Berenice Cortez, comentaron que parte del parque de la cancha techada y un predio en cuestión que acumula el agua son los dos focos rojos para la proliferación del mosquito, “Hay mucho zancudo, mucha mosca y encharcamiento; puede provocar un dengue. Les pedimos que vengan a fumigar y vengan, si se puede, que compongan o rellenen los charcos”, concluyó.

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JGH