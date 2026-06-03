Cable de media tensión cae en Santa Ana y provoca cierre de vialidad en Campeche

La movilización de elementos policiacos se registró en el barrio de Santa Ana, luego de que un cable de media tensión presuntamente se reventara y quedara atravesado sobre la vía pública, representando un riesgo para peatones y automovilistas.

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Los hechos ocurrieron en la calle Nicaragua, entre Chihuahua y Tamaulipas, donde vecinos reportaron que la cablería cayó y quedó ocupando parte de la carpeta asfáltica.

Ante el peligro de una posible descarga eléctrica, agentes policiacos procedieron a cerrar el acceso a la circulación mientras se atendía la situación.

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JGH