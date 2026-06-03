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Campeche / Sucesos

Adulto mayor derrapa en motocicleta y termina lesionado en Campeche

Un motociclista de la tercera edad resultó lesionado tras derrapar en el barrio de Guadalupe, en Campeche, por lo que fue atendido por paramédicos.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

3 de jun de 2026

1 min

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Motociclista de la tercera edad resulta herido tras derrapar en el barrio de Guadalupe
Motociclista de la tercera edad resulta herido tras derrapar en el barrio de Guadalupe / Dismar Herrera

Un motociclista de la tercera edad resultó lesionado luego de derrapar cuando circulaba por calles del barrio de Guadalupe, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos.

El incidente generó una movilización de elementos policiacos.

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El accidente ocurrió en el cruce de la calle 47 con Arteaga, donde el adulto mayor perdió el control de su motocicleta y terminó cayendo sobre el pavimento, sufriendo diversos golpes, donde vecinos que presenciaron el percance acudieron de inmediato para brindarle apoyo mientras solicitaban la presencia de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para valorar y de igual manera estabilizar al lesionado, quien presentó contusiones y golpes en diferentes partes del cuerpo.

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JGH

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