Movilización en Sabancuy por hallazgo de joven sin vida

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial se registró la mañana de este martes en la localidad de Sabancuy, luego del hallazgo sin vida de un joven de 27 años al interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Aldama, cerca de la zona conocida como Las Pozas.

De acuerdo con la información recabada, fue la madre del joven, de 49 años, quien acudió a visitarlo tras dos días sin noticias y lo encontró suspendido con una cuerda, sin signos vitales y en estado de descomposición. De inmediato solicitó el apoyo de las autoridades a través de los números de emergencia.

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Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía confirmaron el fallecimiento, acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, peritos procesaron la escena y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Fiscalía en Sabancuy, donde se le practicará la necropsia de ley.

De manera preliminar, familiares señalaron que el joven enfrentaba problemas de conducta y adicciones, vivía solo y meses atrás habría realizado un intento similar.

Concluidos los estudios periciales, el cuerpo será entregado a sus familiares para los servicios funerarios.