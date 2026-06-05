Dispara el calor precio del pollo en Campeche

El precio de pollo en el mercado “Pedro Sainz de Baranda” se disparó al pasar de 47 a 52 pesos el kilogramo, es decir, subió cinco pesos en relación con marzo. Lo anterior se atribuye principalmente a las altas temperaturas que provocan la muerte de las aves durante el transporte en camiones. Los locatarios esperan que al disminuir el calor la situación se normalice, mientras que la reja de huevo se mantiene entre 35 y 40 pesos, con una marcada disminución respecto a inicios de año, cuando alcanzó los 50 pesos, señaló el vendedor Eduardo Mena Córdova.

El delegado de expendedores de pollo, Sergio Segovia Lara, informó que desde hace mes y medio se registró el alza en el precio, atribuyéndolo al calor prevaleciente entre marzo y mayo. Dijo que de 47 pesos a principios de año llegó a 55, para luego bajar a 54, 53 y estabilizarse en 52 pesos.

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En el mercado se vende producto fresco y aunque tuvo un repunte se regularizó, ya que los comerciantes se mantienen unidos para no encarecer el alimento, aunque obtengan poca utilidad, con la finalidad de que no se dispare el costo. En otras entidades, recalcó, los expendedores “hacen fiesta con los precios”.

Los 32 locatarios del Sainz de Baranda compran pollo a Bachoco, Crío y Biomaster, comercializando un aproximado de mil 800 aves diarias, además de los 180 puestos que existen en todo el municipio, según datos de la Comuna.

El locatario Wilbert Medina consideró que el calor fue el principal factor del alza, aunque confió en que al normalizarse las temperaturas el costo podría decrementar. En cambio, Mario Uribe señaló que lo que más afecta es la poca afluencia de compradores, lo que repercute en bajos ingresos.

Por su parte, Luis Enrique Moo explicó que la modificación del costo se debió a las pérdidas por muerte de aves, lo que obligó a los proveedores a ajustar precios y en ocasiones a ofrecer menos producto. A la ciudad arriban dos tráileres con 20 mil pollos frescos para distribución.

En cuanto al huevo, Mena Lara indicó que cuando su valor bajaba también lo hacía el pollo, pero actualmente no ocurre así. La reja de huevo se comercializa entre 35 y 40 pesos, mientras el pollo se mantiene en 52 pesos/kg. Los 22 locatarios de huevo adquirieron 25 cajas con 360 piezas cada una, es decir, 9 mil unidades por vendedor, dependiendo de la demanda.