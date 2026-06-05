Presunto ladrón rompe ventana de hotel para esconderse y termina detenido en Campeche

Un sujeto identificado con el alias de “El Marcos”, señalado como presunto delincuente, fue asegurado por elementos estatales luego de presuntamente cometer un robo en la colonia Montecristo y huir hacia el barrio de San José para evitar su captura.

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Los hechos ocurrieron cuando el hombre ingresó al hotel San Fernando, ubicado sobre la calle Ayala, donde rompió una ventana y presuntamente intentó cometer otro robo en el interior de una de las habitaciones.

En el lugar fue sometido por las autoridades, resultando con golpes en el rostro y diversos rasguños.

Paramédicos del sector salud le brindaron atención médica en el sitio, mientras que elementos policiales resguardaron la zona.

Posteriormente, el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

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JGH