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Campeche / Sucesos

Presunto ladrón rompe ventana de hotel para esconderse y termina detenido en Campeche

Un presunto ladrón identificado como “El Marcos” fue detenido tras ingresar a un hotel en San José, donde rompió una ventana y resultó lesionado.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

5 de jun de 2026

1 min

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Tras persecución, capturan a presunto delincuente en hotel de Campeche
Tras persecución, capturan a presunto delincuente en hotel de Campeche / Dismar Herrera

Un sujeto identificado con el alias de “El Marcos”, señalado como presunto delincuente, fue asegurado por elementos estatales luego de presuntamente cometer un robo en la colonia Montecristo y huir hacia el barrio de San José para evitar su captura.

Aparatoso accidente sin lesionados en carretera estatal

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Los hechos ocurrieron cuando el hombre ingresó al hotel San Fernando, ubicado sobre la calle Ayala, donde rompió una ventana y presuntamente intentó cometer otro robo en el interior de una de las habitaciones.

En el lugar fue sometido por las autoridades, resultando con golpes en el rostro y diversos rasguños.

Paramédicos del sector salud le brindaron atención médica en el sitio, mientras que elementos policiales resguardaron la zona.

Posteriormente, el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

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JGH

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