¿Tienes plástico o cartón en casa? Cambialo por despensa o plantas en la Ecoferia Balam de Campeche

Con el objetivo de promover la cultura del reciclaje, el consumo consciente y el cuidado del medio ambiente, la esperada Ecoferia Balam está de regreso en la capital campechana. Este evento se consolida como una de las iniciativas ciudadanas más importantes para mitigar el impacto ambiental en la región, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de intercambiar sus residuos reciclables por plantas, ropa en buen estado o artículos de la despensa básica.

Noticia Destacada Calor dispara la venta de agua de coco en Champotón; comerciantes reportan alta demanda

Si estás buscando una alternativa para deshacerte de tus desechos de forma responsable y, al mismo tiempo, llevarte un beneficio a casa, aquí te contamos todos los detalles de dónde y cuándo se llevará a cabo, así como la atractiva cartelera de talleres ambientales y juegos tradicionales que se impartirán de la mano de colectivos como Yáax Lu'um (Ecoferia Ambiental Comunitaria).

¿Cuándo y dónde será la Ecoferia Balam?

De acuerdo con la convocatoria oficial de la edición Balam Beh 2026, la cita principal arranca este sábado 6 de junio de 2026, en un horario de 9:00 A.M. a 3:00 P.M. El punto de encuentro y sede oficial del evento será la emblemática Concha Acústica de la capital, un espacio idóneo para recibir a las familias locales con sus materiales debidamente separados.

Se realizará este 6 de junio en la Concha Acústica. / Especial

¿Qué residuos se pueden llevar para intercambio?

Para que tus residuos puedan ser canjeados con éxito por plantas, despensa o ropa, los organizadores recuerdan que deben entregarse limpios, secos y aplastados (en el caso de los plásticos y latas). Se estará recibiendo de manera principal:

PET (botellas de plástico de refresco y agua).

(botellas de plástico de refresco y agua). PEAD (envases de detergentes, champú y artículos de limpieza).

(envases de detergentes, champú y artículos de limpieza). Aluminio (latas de jugo o cerveza).

(latas de jugo o cerveza). Cartón y papel (periódicos, libretas viejas y cajas).

Aprende jugando: Lotería Ambiental y actividades gratuitas

En el marco de esta gran jornada ecológica, una de las actividades estelares de convivencia familiar será la Lotería Ambiental. Se trata de una actividad completamente gratuita abierta para niñas, niños, jóvenes y adultos, cuyo propósito es enseñar de manera lúdica ("aprende jugando") sobre la biodiversidad regional y el cuidado del medio ambiente que nos rodea.

Talleres ecológicos y actividades artesanales

Además del tradicional "Mercadito de Trueque" y los juegos tradicionales, la Ecoferia Balam contará con una serie de talleres vivenciales diseñados para que los campechanos aprendan a elaborar sus propios productos sustentables y artesanales.

Habrá talleres ecológicos, mercado sustentable y actividades infantiles. / Especial

Los talleres tienen costos de recuperación muy accesibles y abarcan desde el cuidado de plantas hasta la cosmética natural:

Elaboración de kokedamas (hermosas macetas ecológicas de fibra de coco): $40 pesos (no incluye el costo de la planta).

(hermosas macetas ecológicas de fibra de coco): (no incluye el costo de la planta). Alfarería tradicional (creación de silbatos de barro): $80 pesos .

(creación de silbatos de barro): . Alquimia de la colmena (conociendo los secretos de las abejas): $80 pesos .

(conociendo los secretos de las abejas): . Bisutería de coco y jícara (crea tu propia pieza artesanal con identidad local): $80 pesos .

(crea tu propia pieza artesanal con identidad local): . Crea y diseña tu desodorante natural en spray : $90 pesos .

: . Bloqueador solar artesanal (elaborado a base de miel y cera de abeja, ideal para proteger la piel sin dañar al planeta): $100 pesos .

(elaborado a base de miel y cera de abeja, ideal para proteger la piel sin dañar al planeta): . Envoltura encerada (alternativa ecológica al plástico film para conservar alimentos): $100 pesos .

(alternativa ecológica al plástico film para conservar alimentos): . Crea tu vela de miel y sahumerio con intención: $180 pesos.

Noticia Destacada Fuerte aguacero inunda viviendas y deja familias bajo el agua en Bacabchén, Calkiní

La invitación queda abierta para todo el público general. Acudir a la Ecoferia Balam no solo ayuda a limpiar nuestros hogares de plásticos y cartón, sino que fomenta la economía circular y apoya a los artesanos locales que buscan un Campeche más verde y sustentable. ¿Y tú, qué residuos vas a llevar para cambiar?

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ