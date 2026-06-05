Camioneta Tacoma vuelca en Candelaria; conductor ileso

Una camioneta Tacoma de color blanco, que al parecer era conducida a exceso de velocidad sobre la carretera estatal del municipio de Candelaria, abandonó la cinta asfáltica y posteriormente se volcó cerca del rancho “El Charro”, cuyo conductor resultó ileso. Al lugar llegó personal de urgencias médicas de Protección Civil, quienes verificaron que se encontrara bien. Tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 08:00 horas, cuando circulaba sobre la carretera estatal una camioneta Tacoma blanca, conducida por un hombre a exceso de velocidad. Al llegar cerca del rancho El Charro, perdió el control del volante, ocasionando que abandonara la cinta asfáltica y quedara volcada con las cuatro llantas hacia arriba.

Aun con lo aparatoso del accidente, el conductor resultó con golpes leves. Al lugar llegó personal médico de urgencias, quienes le prestaron primeros auxilios, pero no fue necesario su traslado a un centro médico.

Minutos más tarde se presentaron elementos de la SPSC, quienes acordonaron el área, levantaron evidencias y posteriormente ordenaron el traslado de la unidad al corralón de la ciudad, donde quedó bajo resguardo policiaco para los trámites correspondientes y deslinde de responsabilidades.