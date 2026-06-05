Calor dispara la venta de agua de coco en Champotón; comerciantes reportan alta demanda

Por sus propiedades hidratantes, ya que contiene electrolitos naturales como el potasio, sodio y magnesio, solo por citar algunos, el agua de coco 100 por ciento natural representa otra alternativa para mitigar la sed en esta temporada de calor, reveló Salvador Posada Carranza, con cinco años dedicado a este oficio para llevar el sustento a su hogar.

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“Muy bien, muy buena la venta. Está excelente la venta de agua de coco ahora por el calor”, externó desde el primer cuadro porteño.

A bordo de su triciclo, Salvador explicó que el agua de coco la venden en dos presentaciones, en este caso, frías en botellas de litro, o al tiempo directamente en el fruto, abierto al momento y servido con su respectivo popote.

“Tenemos así el coco en 50 pesos, y en botellas de litro a razón de 45 pesos. Tenemos la carnita del coco con un precio de 40 pesos”, señaló al resaltar que sus clientes piden más la versión embotellada.

Por último, el declarante comentó que además de su sabor refrescante, el agua de coco es muy saludable. “Ayuda para los riñones y para los cálculos renales”, concluyó.

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JGH