Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Detienen a dos sospechosos por el homicidio de la SM 253 en Cancún; uno es hermano de la víctima

Campeche

Calor dispara la venta de agua de coco en Champotón; comerciantes reportan alta demanda

Las altas temperaturas han impulsado la venta de agua de coco en Champotón. Comerciantes reportan mayor demanda por sus propiedades refrescantes.

Por Jorge May

5 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Agüita de coco, el remedio natural contra las altas temperaturas en Champotón
Agüita de coco, el remedio natural contra las altas temperaturas en Champotón / Jorge May

Por sus propiedades hidratantes, ya que contiene electrolitos naturales como el potasio, sodio y magnesio, solo por citar algunos, el agua de coco 100 por ciento natural representa otra alternativa para mitigar la sed en esta temporada de calor, reveló Salvador Posada Carranza, con cinco años dedicado a este oficio para llevar el sustento a su hogar.

Familias amanecen entre inundaciones tras intensa lluvia en comunidad de Calkiní

Noticia Destacada

Fuerte aguacero inunda viviendas y deja familias bajo el agua en Bacabchén, Calkiní

“Muy bien, muy buena la venta. Está excelente la venta de agua de coco ahora por el calor”, externó desde el primer cuadro porteño.

A bordo de su triciclo, Salvador explicó que el agua de coco la venden en dos presentaciones, en este caso, frías en botellas de litro, o al tiempo directamente en el fruto, abierto al momento y servido con su respectivo popote.

“Tenemos así el coco en 50 pesos, y en botellas de litro a razón de 45 pesos. Tenemos la carnita del coco con un precio de 40 pesos”, señaló al resaltar que sus clientes piden más la versión embotellada.

Por último, el declarante comentó que además de su sabor refrescante, el agua de coco es muy saludable. “Ayuda para los riñones y para los cálculos renales”, concluyó.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar