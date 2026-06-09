95% de mototaxistas en Campeche carecen de capacitación

En Campeche, únicamente el 5% de los motociclistas que prestan servicios de entrega de comida, mandaditos o transporte de pasajeros cuentan con capacitación y conocimientos de protocolos de manejo, mientras que el 95% restante carece de formación, lo que representa un factor de riesgo en seguridad vial.

De acuerdo con estimaciones del sector, en la Entidad existen alrededor de 10 mil mototaxis en circulación, además de unas 2 mil motocicletas utilizadas para servicios de mandaditos y transporte de pasajeros, aunque no hay cifras oficiales que precisen el total de unidades.

Con base en estos datos, se calcula que cerca de 9 mil 500 mototaxistas y mil 900 conductores de servicio de entrega o transporte en moto no tienen capacitación, lo que incrementa la probabilidad de accidentes.

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Según el INEGI, en Campeche existen 77 mil 434 motocicletas registradas, reflejando una alta presencia de vehículos de dos ruedas en comparación con otros estados de la región.

El director de la Agencia Reguladora del Transporte (ARTEC), Eduardo Zubieta Marco, calificó la situación como grave, señalando que la falta de capacitación es una de las principales causas de accidentes en motocicleta. Exhortó a los conductores a acercarse a los programas de registro y formación que se implementarán.

Explicó que, a nivel nacional, la Asociación Mexicana de Movilidad ha acordado compartir buenas prácticas en el uso de motocicletas para servicios de transporte y entrega, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la regulación.

En diversas entidades ya se aplican esquemas de capacitación, por lo que Campeche busca adoptar metodologías similares. Reconoció que la falta de un censo actualizado dificulta dimensionar con precisión el total de motocicletas utilizadas con fines de servicio.

Advirtió que los mototaxis deben estar regulados, contar con seguro y cumplir con los requisitos establecidos en UMA, para garantizar cobertura en caso de accidentes.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar el uso de motocicletas de transporte de pasajeros no regularizadas, ya que en caso de accidente no habría garantía de atención médica ni reparación de daños.