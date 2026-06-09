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Entre basura, maleza y mosquitos: vecinos denuncian abandono total de parque en Champotón

Vecinos de Champotón denunciaron que el parque La Cruz presenta maleza, basura, mosquitos, registros expuestos y juegos deteriorados por falta de mantenimiento.

Por Jorge May

9 de jun de 2026

1 min

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Vecinos y usuarios del parque La Cruz, en Champotón, denunciaron públicamente las condiciones de abandono, acumulación de basura y falta de mantenimiento
Vecinos y usuarios del parque La Cruz, en Champotón, denunciaron públicamente las condiciones de abandono, acumulación de basura y falta de mantenimiento / Jorge May

Las inmediaciones del parque La Cruz lucen en completo abandono, con espacios repletos de basura y maleza, registros expuestos e incluso áreas de juegos que no han recibido mantenimiento, denunciaron ciudadanos.

Cítricos, platanales, mangos, aguacates y papayas presentan afectaciones.

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Lo anterior pudo corroborarse durante un recorrido por el lugar, donde varios habitantes externaron sus puntos de vista sobre las condiciones en las que se encuentra este espacio público.

Víctor Pech comentó: “Este parque está en completo abandono. Hay mucho vandalismo y mucho descuido por parte de las autoridades. Es una lástima lo que ocurre aquí”.

Por su parte, Benjamín Delgado Carrillo señaló que, por seguridad de los infantes, las áreas verdes deberían mantenerse podadas y el parque limpio.

“Honestamente, todo alrededor está cubierto de maleza, la zona está muy descuidada. Un animal puede picar a un niño o a un adulto mayor. Además, esos registros expuestos son peligrosos”, destacó.

Benjamín Delgado

Mientras tanto, Edwin Alvarado Cortés reconoció que el espacio presenta problemas de abandono, basura y maleza.

“Hay una escuela abandonada que colinda con el parque y está repleta de maleza, moscos y maleantes”, concluyó.

Edwin

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JGH

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