Resultados en Coahuila generan reflexiones en Campeche rumbo al 2027

Para los campechanos, los resultados de las elecciones en Coahuila, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó en los 16 distritos electorales del Congreso Local, son un reflejo de los comicios del 2027, ya que la ciudadanía está harta de gobiernos que no cumplen y de acusaciones de actividades delictivas.

Para Benjamín García, la elección de Coahuila es una lección para Morena, que no debe confiarse en tener asegurado el triunfo en las elecciones para renovar gubernaturas, diputaciones locales y federales.

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Luisa Pérez opinó que cualquier partido en el poder busca su beneficio personal, por lo que los votantes exigen que otras fuerzas políticas asuman el reto de mejorar las condiciones de vida.

Cecilia Torres consideró que los resultados electorales reflejan el sentir ciudadano y pueden influir en los comicios del próximo año.

Elsa Benítez señaló que las elecciones en Coahuila muestran que Morena ya no cuenta con la simpatía ciudadana, lo que propició el repunte del PRI.

Por su parte, Elisa Barrientos Pérez, Margarita Moreno y Gladys Rivera coincidieron en que el triunfo priista es un respiro para el país, calificando como caóticos los gobiernos morenistas.

En cambio, Alejandro Pinzón y Manuela Rodríguez advirtieron que el triunfo priista no está exento de prácticas antidemocráticas, recordando el uso de dinero en campañas desde la maquinaria del PRI.

Finalmente, la estudiante Rosalía Bocanegra consideró que si existen prácticas de corrupción deben castigarse, pero que los resultados deben respetarse cuando la ciudadanía vota sin presión.