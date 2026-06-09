Sancionarían al Congreso de Campeche por desacato a la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría sancionar a las y los diputados del Congreso del Estado con apercibimientos, multas e incluso destitución del cargo, en caso de incumplir la resolución que ordena eliminar del Código Civil de Campeche el requisito que impide a infancias y adolescencias trans y no binarias modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género autopercibida.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) recordó que la determinación del máximo tribunal del país deriva de una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, por lo que el Poder Legislativo está obligado a derogar la fracción tercera del párrafo primero y adicionar un párrafo cuarto al artículo 149 del Código Civil, el cual establece como requisito la credencial para votar para realizar dicho trámite.

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La ombudsperson Ligia Nicté-Ha Rodríguez Mejía advirtió que el incumplimiento de la sentencia podría derivar en un desacato por parte del Congreso, con consecuencias legales correspondientes.

Rodríguez Mejía destacó que la Ley de Identidad de Género, aprobada el 7 de agosto de 2025, representó un avance importante en el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, pero quedó pendiente garantizar plenamente este derecho para infancias y adolescencias trans y no binarias, lo que motivó la intervención de la CNDH.

La titular de la Codhecam indicó que desconoce el estado actual del proceso legislativo, aunque consideró que el tema debe encontrarse en análisis por el carácter obligatorio de la sentencia de la SCJN. Explicó que las medidas por desacato pueden incluir requerimientos formales, multas y otras acciones legales para asegurar el cumplimiento.