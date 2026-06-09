Colegio de Médicos alerta: cáncer afecta cada vez a más jóvenes en Campeche

Aunque las personas mayores de 60 años continúan siendo el grupo más afectado por el cáncer en Campeche, en los últimos años se ha observado una reducción en la edad de los pacientes diagnosticados, siendo los cánceres de mama, próstata y pulmón los de mayor incidencia, alertó el Colegio de Médicos de Campeche A.C.

El presidente de la agrupación, Luis Alberto Cuevas Fernández, calificó como grave la situación debido al incremento sostenido de casos registrados en la entidad.

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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal, entre 2023 y mayo de 2026 se diagnosticaron 3 mil 19 personas con tumores malignos, colocando a Campeche en segundo lugar de incidencia en la Península de Yucatán. En el mismo periodo se contabilizaron 1,685 defunciones relacionadas con la enfermedad.

El especialista señaló factores como hábitos alimenticios inadecuados, obesidad, consumo de alcohol, tabaquismo y predisposición genética como detonantes del aumento de casos.

Los tipos de cáncer más frecuentes en Campeche son el de mama, pulmón y próstata, padecimientos que representan una carga para el sistema de salud por su elevada incidencia y necesidad de tratamientos especializados.

Aunque los adultos mayores concentran la mayoría de diagnósticos, cada vez es más común detectar la enfermedad en personas jóvenes y en etapas tempranas, tendencia que preocupa a la comunidad médica.

Respecto a la capacidad de atención médica, indicó que en los últimos años Campeche ha fortalecido su infraestructura humana con la llegada de más especialistas en oncología y cirugía, lo que permite mejorar la atención.

El presidente del Colegio enfatizó que la prevención y el diagnóstico oportuno son la mejor herramienta contra el cáncer, llamando a la población a realizar revisiones médicas periódicas y estudios de rutina según edad, antecedentes familiares y factores de riesgo.