Nueva instancia en UNACAR atenderá violencia, equidad de género y bienestar estudiantil

Derivado de diversas problemáticas en el entorno educativo como la falta de hábitos saludables, violencia, inclusión y medidas preventivas ante contingencias, la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) anunció la creación de una Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, instancia que tendrá la responsabilidad de evaluar el impacto de las acciones implementadas, identificar áreas prioritarias y promover estrategias para consolidar un entorno universitario seguro, inclusivo y libre de violencia.

De acuerdo con la rectora Sandra Martha Laffón Leal, este proyecto busca fortalecer y dar seguimiento a las acciones de responsabilidad social enfocadas en salud, inclusión, equidad de género, seguridad, medio ambiente y bienestar. El objetivo es integrar y coordinar esfuerzos de distintas áreas de la institución para garantizar una atención eficiente a estudiantes, docentes y personal administrativo, con impacto también en la comunidad externa.

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Entre las principales funciones de la nueva coordinación están el seguimiento a protocolos de prevención y atención de la violencia, la promoción de ambientes laborales saludables, acciones de inclusión y equidad de género, así como la supervisión de medidas de seguridad y protección civil ante riesgos estructurales y fenómenos climáticos.

Ejemplos de programas ya existentes son el Reciclatón, impulsado por la Facultad de Ciencias de la Información, que ha logrado colaboración con Gobierno y empresas, y la Guardería Baby Delfín, que se ha convertido en una herramienta para que docentes, administrativos y alumnos continúen sus estudios sin truncarlos por ser padres o madres.

La rectora reconoció que aún existen áreas de oportunidad en infraestructura, condiciones laborales, equidad de género y protocolos de atención a denuncias por violencia. La nueva coordinación trabajará con la Dirección de Servicios al Estudiante, el área psicopedagógica y los tutores académicos para garantizar que la información y apoyo lleguen oportunamente a los alumnos.