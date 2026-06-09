Rechazo familiar sigue siendo el principal desafío para la comunidad LGBT+ en Ciudad del Carmen

Aunque existen avances en inclusión, respeto y reconocimiento de derechos, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ en Carmen advierten que uno de los principales desafíos continúa siendo la aceptación dentro del núcleo familiar.

Aguamarina Canché, organizadora y participante activa en las actividades del orgullo, reconoció que aunque el último caso de discriminación significativo ocurrió hace más de una década, Ciudad del Carmen ha mostrado una evolución importante, convirtiéndose en una ciudad más abierta y receptiva hacia la diversidad sexual.

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Recordó que en 2010 varias personas fueron detenidas por participar en una fiesta vestidas con ropa femenina, hecho que marcó uno de los últimos episodios de discriminación en el municipio. Desde entonces, se consolidaron eventos como la elección de Reyes del Carnaval Gay, símbolo de apertura y visibilidad.

Actualmente, los casos de discriminación son menos frecuentes, aunque el rechazo familiar sigue siendo una realidad para muchos jóvenes. “Muchas veces el problema no está en la calle, sino dentro de la propia familia”, señaló Aguamarina, destacando la importancia de las redes de apoyo comunitarias.

Marcha del Orgullo LGBT+ cumple 23 años en Ciudad del Carmen

En cuanto a derechos y servicios, resaltó avances como el matrimonio igualitario, el cambio de identidad de género y la modificación de documentos oficiales en Campeche, además de la apertura institucional y la contratación laboral sin restricciones hacia personas de la diversidad sexual.

Finalmente, invitó a participar en la 23ª Marcha del Orgullo LGBT+ de Ciudad del Carmen, el 14 de junio a las 17:00 horas, desde el barco Galeón hasta la rotonda dedicada a Nelson Barrera Romellón, con un programa cultural y familia