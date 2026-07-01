¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 1 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La actividad de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 continúa este miércoles 1 de julio con tres encuentros que definirán a nuevos clasificados a los octavos de final. Inglaterra abrirá la jornada frente a República Democrática del Congo, Bélgica se medirá a Senegal y Estados Unidos cerrará el día ante Bosnia y Herzegovina.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy 1 de julio?

Inglaterra vs RD Congo

Horario: 10:00 horas

Estadio: Atlanta

Dieciseisavos de final

Transmisión: ViX Premium

Bélgica vs Senegal

Horario: 14:00 horas

Estadio: Seattle

Dieciseisavos de final

Transmisión: ViX Premium

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Horario: 18:00 horas

Estadio: Bahía de San Francisco

Dieciseisavos de final

Transmisión: Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Inglaterra vs RD Congo

Mérida: 10:00 horas

Campeche: 10:00 horas

Quintana Roo: 11:00 horas

Bélgica vs Senegal

Mérida: 14:00 horas

Campeche: 14:00 horas

Quintana Roo: 15:00 horas

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Mérida: 18:00 horas

Campeche: 18:00 horas

Quintana Roo: 19:00 horas

¿Qué partidos pasan por TV abierta?

El único encuentro que podrá verse gratis por televisión abierta este miércoles será:

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

Los partidos Inglaterra vs RD Congo y Bélgica vs Senegal estarán disponibles exclusivamente a través de ViX Premium.

Inglaterra y Bélgica quieren confirmar su favoritismo

La jornada comenzará con el primer enfrentamiento oficial entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Los ingleses parten como favoritos, aunque el conjunto africano buscará mantener su condición de sorpresa del torneo.

Más tarde, Bélgica enfrentará a Senegal en un duelo inédito que promete ser uno de los más parejos de los dieciseisavos de final, con dos selecciones que llegan tras superar una exigente fase de grupos.

Por la noche, Estados Unidos intentará aprovechar el apoyo de su afición cuando reciba a Bosnia y Herzegovina en la Bahía de San Francisco. El conjunto de las barras y las estrellas buscará mantener su buen historial frente a los europeos y avanzar a la siguiente ronda.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 1 de julio

10:00 horas | Inglaterra vs RD Congo

14:00 horas | Bélgica vs Senegal

18:00 horas | Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

La ronda de dieciseisavos continúa con tres partidos que definirán a nuevos invitados a los octavos de final del Mundial 2026, donde cada encuentro ya es de eliminación directa.