Ejidatarios de Chiná amenazan con dejar sin agua a Campeche

Más de un centenar de ejidatarios de Chiná, municipio de Campeche, se manifestaron en las oficinas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) para exigir el pago de diez meses de adeudo que el organismo mantiene desde el año pasado por el uso de sus tierras, donde operan diez pozos que abastecen de agua potable a la capital del estado. El monto asciende a casi un millón de pesos.

Los comuneros, encabezados por el comisario ejidal Francisco Novelo, exigieron el pago total de la deuda y rechazaron recibir “abonos”, como había propuesto el director general del organismo, Fernando Eduardo Quijano Palomo. Asimismo, advirtieron que podrían cerrar los pozos y suspender el suministro de agua, pese a las afectaciones que esto implicaría para miles de familias de la ciudad, hasta que la autoridad cumpla con el pago.

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El representante ejidal explicó que el adeudo corresponde a diez mensualidades por el arrendamiento de las tierras donde se ubican los pozos. Detalló que el pago convenido es de 90 mil pesos mensuales, por lo que la deuda acumulada asciende a 900 mil pesos.

Añadió que ha informado en diversas ocasiones a la asamblea sobre las gestiones realizadas, pero la falta de resultados ha generado inconformidad entre los 160 ejidatarios, quienes dijeron haber perdido confianza en las promesas del organismo descentralizado de la Alcaldía de Campeche.

Asimismo, aseguró que ha entregado dos escritos dirigidos a la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre para solicitar su intervención, además de otros documentos presentados ante el SMAPAC, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta favorable.

Novelo indicó que el pasado viernes les fue prometido el pago equivalente a dos meses de adeudo, compromiso que no se cumplió, por lo que la asamblea determinó rechazar cualquier pago parcial y exigir la liquidación total antes de firmar el contrato del presente año.

“No queremos perjudicar a la ciudadanía, por eso venimos a dialogar”, aclaró el comisario ejidal. Tras casi dos horas de espera, personal del organismo acudió a dialogar con los ejidatarios y se comprometió a cubrir ese mismo día cuatro meses del adeudo correspondiente a 2025, además de liquidar el resto a finales de año.

Los ejidatarios aceptaron el acuerdo, con la condición de que el titular del SMAPAC acuda a la comisaría ejidal a firmar el contrato del ejercicio fiscal en curso, en el que incluirán —advirtieron— un recargo del 20% por los retrasos.

También exigieron la reparación de la carretera que conduce a los pozos, la cual permanece en mal estado desde hace más de una década, así como el cumplimiento puntual de los pagos antes del día cinco de cada mes, conforme al convenio vigente.

Finalmente, advirtieron que, de no cumplirse los acuerdos, procederán al cierre de los pozos, medida que —recordaron— ya fue aplicada hace aproximadamente 15 años para presionar el pago de adeudos similares.