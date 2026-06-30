Joven muere tras ser apuñalado en el puente de la colonia Estrella, en Ciudad del Carmen

Un hecho de alto impacto se registró la tarde de este martes en la colonia Estrella, donde un joven motociclista perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca. El crimen movilizó a corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 18 de Marzo, en el cruce con la calle 42-E, a la altura del puente de la colonia Estrella. De acuerdo con los primeros reportes y testimonios de vecinos, un joven identificado como Ángel, de aproximadamente 21 años de edad, fue encontrado tirado boca abajo sobre el área verde, a un costado de una motocicleta FT125 de color rojo.

Habitantes del sector señalaron que, al acercarse para brindarle ayuda, observaron que presentaba múltiples lesiones provocadas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo y que perdía abundante sangre. De inmediato solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia mediante una llamada al 911.

Al sitio arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes aseguraron el área para preservar la escena, mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaban la valoración del joven. Sin embargo, tras la revisión confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Momentos después llegaron los padres y otros familiares de la víctima, quienes protagonizaron escenas de profundo dolor al recibir la noticia de su fallecimiento. El cuerpo fue cubierto con una sábana blanca mientras se esperaba el arribo de las autoridades ministeriales.

Elementos de la Guardia Nacional también acudieron al lugar para reforzar la seguridad y resguardar el perímetro, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense llevó a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni la identidad de los responsables. Entre las principales líneas de investigación se analiza si el homicidio derivó de una riña o si se trató de un ataque directo. Será la Fiscalía la encargada de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió este violento asesinato.

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