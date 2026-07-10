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¿Lloverá en Campeche? Este es el pronóstico para el fin de semana

La Onda Tropical 17 provocará lluvias, tormentas eléctricas y ambiente bochornoso en Campeche durante el fin de semana, mientras el calor continuará con temperaturas cercanas a los 40°C.

Por Alejandro Pech

10 de jul de 2026

1 min

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Fin de semana con lluvias y tormentas en la Península
Fin de semana con lluvias y tormentas en la Península

La aproximación de la Onda Tropical 17 desde Guatemala hacia Campeche provocará lluvias y tormentas, mientras que las temperaturas calurosas de hasta 40 grados centígrados se mantendrán, principalmente durante las mañanas.

Se prevé que este sistema avance hacia el oeste y cruce el sur de la Península de Yucatán, favoreciendo el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe. Además, un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

En Los Chenes, las familias pequeñas han mejorado su calidad de vida, afirmó el historiador Romualdo Eleazar Méndez Huchín.

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Las temperaturas más elevadas se registraron en Escárcega y Candelaria (37°C), en Carmen (36°C), en Campeche, Seybaplaya y Champotón (35°C), y en Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzibalché (34°C). En Hopelchén y Calakmul el calor llegó a 33°C.

Pronóstico para el fin de semana

  • Hoy viernes: cielo parcialmente nublado, máximas de 32°C, mínimas de 24-25°C, con lluvias aisladas y tormentas de corta duración.
  • Sábado: ambiente bochornoso, máximas de 33°C, con precipitaciones moderadas hacia la tarde-noche en el centro y sur de la Entidad.
  • Domingo: condiciones similares, máximas de 32°C, mínimas de 25°C, con aguaceros dispersos y descargas eléctricas.

Mientras tanto, la Onda Tropical 18, que se extiende desde Haití hasta Colombia, se aproxima a la Península de Yucatán en las próximas 24 a 36 horas.

Recomendaciones de Protección Civil

  • Evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas.
  • Mantenerse hidratados y usar ropa clara.
  • Proteger a sectores vulnerables: niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
  • Precauciones durante tormentas: no refugiarse bajo árboles o postes, evitar cruzar calles inundadas.
  • Revisar desagües y alcantarillas para prevenir encharcamientos.
  • Asegurar objetos y conducir con precaución durante lluvias por visibilidad reducida.

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