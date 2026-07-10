¿Lloverá en Campeche? Este es el pronóstico para el fin de semana

La aproximación de la Onda Tropical 17 desde Guatemala hacia Campeche provocará lluvias y tormentas, mientras que las temperaturas calurosas de hasta 40 grados centígrados se mantendrán, principalmente durante las mañanas.

Se prevé que este sistema avance hacia el oeste y cruce el sur de la Península de Yucatán, favoreciendo el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe. Además, un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

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Las temperaturas más elevadas se registraron en Escárcega y Candelaria (37°C), en Carmen (36°C), en Campeche, Seybaplaya y Champotón (35°C), y en Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzibalché (34°C). En Hopelchén y Calakmul el calor llegó a 33°C.

Pronóstico para el fin de semana

Hoy viernes : cielo parcialmente nublado, máximas de 32°C , mínimas de 24-25°C , con lluvias aisladas y tormentas de corta duración .

: cielo parcialmente nublado, máximas de , mínimas de , con . Sábado : ambiente bochornoso , máximas de 33°C , con precipitaciones moderadas hacia la tarde-noche en el centro y sur de la Entidad .

: ambiente , máximas de , con hacia la tarde-noche en el . Domingo: condiciones similares, máximas de 32°C, mínimas de 25°C, con aguaceros dispersos y descargas eléctricas.

Mientras tanto, la Onda Tropical 18, que se extiende desde Haití hasta Colombia, se aproxima a la Península de Yucatán en las próximas 24 a 36 horas.

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