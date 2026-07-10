Dos nuevos casos de sarampión en Campeche

Los contagios de sarampión en Campeche no dan tregua. De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno de México, durante la última semana se confirmaron dos nuevos casos en la Entidad, por lo que la cifra de personas infectadas en lo que va de 2026 aumentó de nueve a 11 pacientes confirmados.

El reporte de la Dirección General de Epidemiología (DGE) también revela un incremento en los casos de Enfermedad Febril Exantemática (EFE), padecimiento bajo vigilancia por su relación con el sarampión y la rubéola. En Campeche, los diagnósticos pasaron de 57 a 60 en apenas una semana, reflejando que se continúan detectando nuevos pacientes sospechosos.

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La dependencia federal recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, causada por el virus Measles morbillivirus, que se transmite por gotas respiratorias y puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores de edad y personas no vacunadas.

Con los nuevos contagios, Campeche acumula 28 casos confirmados durante el periodo 2025-2026, de los cuales 17 corresponden al año pasado y 11 al presente ejercicio, observándose una tendencia al alza durante el primer semestre de este año, sin que hasta el momento se reporten defunciones en la Entidad.

En la Península de Yucatán, los tres Estados suman 318 casos acumulados de sarampión en el periodo 2025-2026. Quintana Roo encabeza la región con 249 contagios; seguido de Yucatán, con 41; mientras que Campeche ocupa el tercer lugar con 28 casos.

A nivel nacional, la SSA Federal reporta 18 mil 692 casos confirmados de sarampión acumulados entre 2025 y 2026. Los cinco Estados con mayor número de contagios son: Jalisco (7,306 casos), Chihuahua (4,598), Chiapas (1,122), Ciudad de México (1,055) y Durango (587). En el mismo periodo se han confirmado 43 defunciones asociadas a la enfermedad, distribuidas en 11 entidades del país.