Familias en riesgo por deslaves en colonia Mirador

Varias familias corren el riesgo de perder sus viviendas e incluso la vida debido a los derrumbes registrados en la colonia Mirador, ante la negativa del Ayuntamiento de frenar los deslaves mediante la construcción de calles, pese a que sí realiza el cobro de impuestos como el servicio de agua potable.

“Los impuestos, como el agua, ya los cobran desde hace años y eso con nuestra ayuda, porque aquí trabajamos y cooperamos para la instalación de la red de tuberías; pero nos dicen que no pueden construirnos calles porque no contamos con títulos de propiedad. Prácticamente, las autoridades municipales cada año nos dejan a nuestra suerte”, lamentó Flor Velázquez Chávez, habitante del lugar.

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Varias viviendas están en riesgo de colapsar, principalmente en el crucero de las calles Barrancas y Palmas, donde durante la temporada de lluvias el agua corre como un río y provoca el deslave de la tierra hacia un precipicio de más de 30 metros.

“Yo soy la más afectada junto con mis hijos y mi esposo; la casa ha estado a punto de derrumbarse varias veces. Una vez nuestro baño quedó suspendido y tuvimos que construir un cimiento nuevo, porque calle y drenaje no hay”, manifestó Perla Ara Caamal.

Vecinos como Emilio Heredia denunciaron que no hay calles ni postes, lo que daña el cableado eléctrico y que las autoridades municipales, pese a más de seis años en el poder, nunca han gestionado las obras necesarias.

La zona pavimentada también comenzó a presentar daños, con baches en la calle Buenos Aires, además de problemas por falta de agua potable y alumbrado público.

“Acá vivimos entre culebras y animales rastreros que tenemos que sacar de nuestras casas para proteger a nuestros hijos, mientras las autoridades municipales cada año dan pretextos para no atendernos”, añadió Perla Ara.

Los vecinos acusaron que quedó en el olvido la ampliación de la calle Palmas hasta la carretera antigua a Hampolol, lo que obliga a decenas de personas, incluidos estudiantes del Cetmar, a transitar por un camino de terracería.