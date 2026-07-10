De 10 a 3 hijos por hogar: Historiador revela cómo las familias viven mejor que hace 60 años en Hopelchén

En la región de Los Chenes, la población vive mejor con familias pequeñas con tres y cuatro miembros, y eso ha permitido que progresen y tengan mejor calidad de vida a comparación de hace 60 años, consideró el escritor e historiador maya Romualdo Eleazar Méndez Huchín, entrevistado en el marco del Día Mundial de la Población que se celebrará este 11 de julio.

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Expresó que, hace seis décadas, las familias de la cabecera y comunidades rurales tenían hasta 10 o más miembros porque los jefes del hogar tenían una mentalidad de que si la familia era numerosa era mejor, porque los hijos varones eran criados y educados para trabajar en tareas propias del campo.

El también profesor jubilado expresó que ese crecimiento poblacional se reflejaba también en el crecimiento escolar, porque en los centros educativos las inscripciones de los niños de primer grado eran elocuentes, con 30 o hasta 35 alumnos por grupo, como el ejemplo de la escuela primaria Justo Sierra Méndez, de la comunidad de Ich Ek, en donde hace 60 años había grupos de hasta 35 alumnos y ahora son de 20 o máximo 25 alumnos.

En Los Chenes, las familias pequeñas han mejorado su calidad de vida, afirmó el historiador Romualdo Eleazar Méndez Huchín. / Mauriel Koh

Sin embargo, dijo que, hace 45 años, en el inicio y a mediados de la década de los 80 del siglo pasado, se empezó a ver un decrecimiento escolar y las matrículas en las escuelas se fueron a la baja porque los grupos escolares disminuyeron.

Méndez Huchín mencionó que las familias empezaron en los 80 a ser parte del programa nacional de planificación familiar con el lema "la familia pequeña vive mejor", el cual se inició oficialmente en México en abril de 1972.

Dijo que esa estrategia fue impulsada por el gobierno federal para frenar el acelerado crecimiento demográfico de la época y promover una cultura de paternidad responsable. Sin embargo, dijo que en la entidad campechana y en la región de Los Chenes fue una década después cuando las familias fueron retomando ese programa nacional.

En aquella época, los hijos contribuían principalmente a las labores del campo. / Mauriel Koh

La planificación familiar con el lema "la familia pequeña vive mejor", al menos en la región de Los Chenes, ha dado resultado, pues ahora desde hace 40 años vemos a familias más pequeñas con menos integrantes, y las familias cheneras han tenido mejor calidad de vida y han sabido progresar, subrayó.

Añadió que, como resultado de ese programa nacional de planificación familiar en el municipio de Hopelchén, es que descendió considerablemente la matrícula escolar, ya con grupos de 20 y 25 alumnos, e inclusive, por haber menos alumnos, hubo escuelas que cerraron como resultado de ese plan nacional.

Ejemplificó que, en la zona escolar 019, hace seis años cerró la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla del turno vespertino de la comunidad de Bolonchén de Rejón, y su principal causa fue por falta de alumnos. Se fortaleció otra escuela de esa comunidad, la Olegario Molina Solís, que inicialmente se había cerrado, pero la reabrieron y fue fortalecida luego con los alumnos de la escuela del turno de la tarde que cerró.

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Mencionó que esa zona escolar tenía 13 escuelas hasta el 2020 y ahora cuenta con 12 centros educativos.

"Sin duda, hemos visto que las familias pequeñas, al menos en nuestra región chenera, viven mejor y tienen mejor calidad de vida", expresó el profesor Romualdo.

JGH