Motociclista pierde un ojo tras brutal choque contra un camión en la carretera Ciudad del Carmen–Atasta

Un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal Ciudad del Carmen Atasta dejó como saldo a un motociclista gravemente lesionado, quien perdió el globo ocular izquierdo tras impactarse de frente contra un camión de carga. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Bienestar, ubicado en la colonia Petrolera de Ciudad del Carmen, donde ingresó para recibir atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

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El percance ocurrió a la altura del kilómetro 149 del tramo carretero entre Ciudad del Carmen y Atasta. De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de una motocicleta Italika RC, color gris, con placas de circulación 99A2W1 del estado de Campeche, presuntamente circulaba bajo los efectos del alcohol.

Según los primeros reportes, minutos antes del accidente el motociclista ya había perdido el control de la unidad y terminó fuera de la cinta asfáltica. Ciudadanos que transitaban por la zona se detuvieron para auxiliarlo, logrando reincorporarlo a la carretera con la intención de que continuara su trayecto. Sin embargo, kilómetros más adelante ocurrió la tragedia.

Presuntamente al invadir el carril contrario, el motociclista se encontró de frente con un camión de la marca FAW, First Automotive Works, con placas VP 1886 C del estado de Tabasco, que se dirigía hacia la comunidad de Atasta.

El impacto fue de tal magnitud que el conductor de la motocicleta salió proyectado contra el parabrisas y uno de los limpiadores del camión, recibiendo un severo golpe en el rostro. Como consecuencia, sufrió una lesión devastadora que provocó la expulsión del globo ocular izquierdo de su órbita, además de una abundante hemorragia, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica en estado crítico.

Paramédicos de Protección Civil acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Tras estabilizarlo, lo trasladaron de emergencia al Hospital Bienestar de la colonia Petrolera, donde su estado de salud fue reportado como delicado y requería intervención quirúrgica inmediata.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, se encargaron de asegurar la zona, realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación vehicular para evitar otro incidente.

Por su parte, el conductor del camión fue presentado ante la Fiscalía para rendir su declaración y dar seguimiento a las investigaciones. Tanto la motocicleta como la unidad de carga fueron aseguradas y trasladadas a un corralón oficial, donde permanecerán mientras las autoridades ministeriales y periciales determinan el deslinde de responsabilidades y las causas precisas del accidente.

JGH