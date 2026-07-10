Conductor huye tras embestir a motociclista y dejarlo grave en la carretera Carmen–Isla Aguada

Un aparatoso accidente carretero registrado la tarde de este viernes sobre el kilómetro 26 de la carretera federal Ciudad del Carmen a Isla Aguada dejó como saldo a un joven motociclista gravemente lesionado, luego de que presuntamente fuera impactado por una camioneta cuyo conductor huyó del lugar para evitar enfrentar su responsabilidad.

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De acuerdo con la información recabada en el sitio, la víctima conducía una motocicleta tipo Pulsar RS250 de color blanco con negro. Testigos señalaron que el joven, conocido con el sobrenombre de Salamandra y con domicilio en Isla Aguada, circulaba por ese tramo carretero cuando fue embestido por una camioneta, cuyo conductor continuó su marcha con dirección hacia Sabancuy sin detenerse a brindar auxilio.

Tras el fuerte impacto, el motociclista quedó tendido a un costado del acotamiento con lesiones de consideración, mientras que la unidad de dos ruedas terminó completamente destrozada debido a la fuerza de la colisión.

El joven quedó con lesiones de consideración sobre el acotamiento. / Israel Lozano

Automovilistas que transitaban por la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron elementos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y, tras estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia a un hospital de Ciudad del Carmen para recibir atención médica especializada.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional de la División Caminos acordonaron y abanderaron el área para prevenir otro percance, además de solicitar el apoyo de una grúa para retirar la motocicleta y trasladarla al corralón correspondiente.

Due to the fact that the vehicle presuntamente responsable no fue localizado en el lugar de los hechos, las autoridades turnaron el caso a la Fiscalía General del Estado, instancia que será la encargada de integrar la carpeta de investigación, recabar evidencias y realizar las diligencias necesarias para identificar y localizar al conductor que presuntamente escapó tras el accidente, con el fin de deslindar responsabilidades.

JGH