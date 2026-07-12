Campeche: Aparecen "cráteres" en Siglo XXI; denuncian 25 años de demandas ignoradas

De baches a verdaderos cráteres han crecido los daños en calles de la unidad habitacional Siglo XXI, donde vecinos demandan desde hace años obras de repavimentación al Ayuntamiento de Campeche.

Algunos desperfectos han alcanzado tal magnitud que, desde hace más de un año, los vehículos dejaron de circular por ciertos tramos, como el cruce de las calles Cuarta y Décimo Tercera, donde además se estancan aguas residuales provenientes de los rebosamientos del drenaje sanitario.

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“Todas las calles están en mal estado, sobre todo en este sector. Llevamos años en esta situación, que además representa un problema de salud por la proliferación de mosquitos y por los daños que ocasionan estos enormes hoyos a los vehículos”, expuso Saúl Dzib, vecino de Siglo XXI.

El deterioro de la infraestructura urbana, atribuido por los habitantes a la falta de atención de las autoridades municipales, también es evidente en las calles Décimo Séptima, Décimo Novena, Décimo Cuarta, Sexta y Octava.

“Aquí de nada sirve que manden a bachear. Lo que necesitamos desde hace 25 años es una repavimentación con material de buena calidad, no como el que usan actualmente, que dura muy poco y tiene más gravilla que chapopote. Ni siquiera vienen a tapar los hoyancos que parecen lagunas”, criticó Jazmín Salazar, vecina afectada.

A esta problemática se suma el mal estado de las tapas de los registros del drenaje sanitario, como el ubicado cerca del domo del Ayuntamiento de Campeche. Tras varios años sin ser atendido, los vecinos colocaron hojas, cartones y plásticos para evitar que vehículos caigan en el hueco.

Alumbrado y drenaje, problemas sin solución / Alex Pech

El registro se encuentra en el cruce de las calles Décimo Cuarta y Décimo Novena, donde además los habitantes reportan constantes fallas en el alumbrado público, situación que aseguran se agravó tras las recientes lluvias.

“No atienden las viejas demandas y luego surgen nuevos problemas, como las fallas en el alumbrado, que durante las últimas semanas del ciclo escolar afectaron a los estudiantes del turno vespertino de la Escuela Secundaria General Número 10, quienes al salir de clases tenían que alumbrarse el camino con las luces de sus celulares”, añadió Fernanda Herrera, moradora de la zona.

Además, los habitantes solicitaron la limpieza de los terrenos baldíos ubicados junto a la calle Novena, donde semanas atrás denunciaron en redes sociales a una persona que presuntamente arrojaba basura entre la maleza.