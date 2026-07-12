Exigen destitución de director del SMAPAE en Escárcega

Cansados de la falla constante del agua potable y de la incompetencia de Teodoro Herrera Lara, habitantes del municipio exigieron la destitución del director de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega (SMAPAE), al considerar que su gestión no ha logrado resolver las deficiencias en el suministro del vital líquido.

La exigencia se debe a que continúan registrándose fallas recurrentes tanto en la cabecera municipal como en diversas comunidades rurales, donde el acceso al agua es limitado por periodos prolongados.

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Los ciudadanos señalaron que cientos de familias enfrentan intermitencia en el servicio a causa de la falta de una red hídrica adecuada y de las deficiencias en la infraestructura del sistema de distribución.

De acuerdo con testimonios, durante los últimos meses se han quemado alrededor de seis bombas en los pozos que abastecen a la ciudad. Los inconformes atribuyeron estos desperfectos a la falta de mantenimiento preventivo y de supervisión técnica en los equipos.

Indicaron que cada avería provoca interrupciones prolongadas en el suministro, lo que incrementa las afectaciones para miles de usuarios que dependen de la red.

Las comunidades de División del Norte, Don Samuel, Flor de Chiapas y Centenario enfrentan problemas similares. Señalaron que los reportes por fallas en los equipos de bombeo permanecen sin atención durante semanas o meses, lo que prolonga la falta de agua y genera complicaciones para familias, centros educativos y espacios que requieren el servicio de manera constante.

Vecinos de la zona rural denunciaron, además, que dejaron de recibir cloro para la potabilización del agua en los sistemas comunitarios, lo que representa un riesgo para la salud de la población.

Afirmaron que varias de las soluciones implementadas surgieron por instrucciones del alcalde, luego de los reportes presentados por habitantes de colonias y comunidades afectadas.También solicitaron una respuesta inmediata para restablecer un servicio eficiente y continuo, además de acciones para mejorar la infraestructura hidráulica del municipio y evitar nuevas fallas mediante mantenimiento adecuado a los equipos.

Una vez más, habitantes de diversas colonias y zonas rurales reiteraron su exigencia de que Teodoro Herrera Lara sea separado del cargo al frente de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega.