Las rentas de lanchas y yates en Isla Mujeres cayeron 80% durante el primer semestre del año

Las terminales marítimas de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) afrontan una severa polarización turística al cierre del primer semestre, donde el arrendamiento de embarcaciones menores y yates de recreación se desplomó hasta el 80 por ciento, mientras el transporte masivo operado por navieras resistió con una baja de 0.07% en Isla Mujeres.

Esta disparidad amenaza con reducir a la mitad el flujo de excursionistas en Cozumel, Isla Mujeres y Puerto Juárez, evidenciando un declive náutico frente a la estabilidad del cruce convencional. Esto refleja un cambio en el visitante, que hoy cuida su presupuesto y prioriza la conectividad básica sobre los lujos, de acuerdo con el personal de la dependencia.

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Según estadísticas de la Apiqroo, entre enero y junio las terminales de Punta Sam, Isla Mujeres, Puerto Juárez y Cozumel movilizaron únicamente 325 mil 268 personas en embarcaciones de recreación. La cifra representa una disminución de entre 50 y 80 por ciento y anticipa que al cierre del 2026 el volumen será casi la mitad del de 2024.

El comportamiento contrasta con el récord del 2023, cuando trasladaron a 914 mil 242 personas. Desde entonces comenzó la tendencia descendente: en el 2024 bajó a 798 mil 680 viajeros; el 2025 cerró con 763 mil 596 y este año concluirá con menos de 600 mil.

En embarcaciones menores, Punta Sam registró la caída más pronunciada, con el 59.81% menos y 49 mil 674 viajeros. Le siguieron Puerto Juárez, con 58.27% y 103 mil 724 personas; Isla Mujeres, 56.38% y seis mil 332; y Cozumel, 54.38% y 56 mil 969 turistas.

Las embarcaciones mayores turísticas también reportaron fuertes retrocesos. Puerto Juárez presentó el desplome más severo, con una baja del 80.41% al movilizar 7 mil 529 visitantes. En Cozumel el descenso fue del 58.98% con 32 mil 938 viajeros, y en Isla Mujeres alcanzó 44.33% con 68 mil 102 personas.

En contraste, el servicio regular marítimo mantuvo mayor estabilidad. Las rutas de Puerto Juárez y la zona hotelera hacia Isla Mujeres movilizaron 2 millones 791 mil 180 pasajeros, una baja marginal del 0.07%. Playa del Carmen-Cozumel registró un descenso de 3.01% con un millón 874 mil 299 pasajeros, y Chetumal-San Pedro disminuyó 14.26% con 11 mil usuarios. Estas cifras confirman que la conectividad esencial sigue fuerte, pero el sector privado enfrenta un reto crucial para recuperar su atractivo.

De acuerdo con personal encargado del registro estadístico en la terminal local de la Apiqroo, la tendencia a la baja se mantiene desde el 2024 y podría intensificarse en la segunda mitad del año, periodo que tradicionalmente concentra un menor flujo de pasajeros, especialmente en los servicios turísticos de recreación.