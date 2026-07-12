Condusef detecta 15 suplantaciones de empresas financieras en Yucatán

La suplantación de instituciones financieras continúa representando una de las principales amenazas para los usuarios de servicios bancarios en Yucatán.

Tan sólo durante el primer bimestre del 2026, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) detectó 15 casos en los que delincuentes utilizaron la identidad de bancos y otras entidades para intentar obtener información confidencial de los clientes.

De acuerdo con el organismo, los estafadores recurren a logotipos, documentos, páginas de internet y mensajes falsificados para aparentar que representan a una institución financiera legítima.

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A través de llamadas telefónicas, aplicaciones de mensajería o sitios apócrifos buscan que las víctimas proporcionen contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios.

Alta incidencia en el país

El problema forma parte de un escenario nacional donde los fraudes mantienen una elevada incidencia. Durante el primer trimestre de este año, la Condusef recibió 22 mil 199 reclamaciones, de las cuales 37.4 por ciento estuvieron relacionadas con operaciones presuntamente fraudulentas.

Los casos más frecuentes correspondieron a consumos no reconocidos, transferencias electrónicas y transacciones realizadas por internet.

Ante este panorama, la dependencia federal recomendó a los usuarios extremar precauciones y evitar compartir información confidencial por teléfono, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, aun cuando los contactos aparenten provenir de una institución financiera.

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Confirmar la autenticidad

Asimismo, exhortó a verificar cualquier notificación directamente con el banco o dependencia correspondiente, utilizando exclusivamente números telefónicos, páginas de internet y aplicaciones oficiales, además de confirmar la autenticidad de cualquier solicitud antes de realizar pagos o proporcionar datos personales.

En este sentido, la Comisión recomienda como medida principal nunca realizar depósitos o pagos por adelantado bajo conceptos de gestión, seguros o comisiones para obtener un crédito. Las instituciones financieras legítimas nunca solicitan dinero antes entregar un préstamo, destaca.

Finalmente, la Condusef recordó que las instituciones financieras nunca solicitan por estos medios contraseñas, NIP, códigos de seguridad o claves de autenticación, por lo que cualquier petición de este tipo debe considerarse una señal de alerta para evitar ser víctima de un fraude.