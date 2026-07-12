Clima en Campeche hoy: Ondas tropicales 17 y 18 traerá tormentas y calor extremo

La aproximación de las ondas tropicales número 17 y 18 a la Península de Yucatán provocará desde intenso calor combinado con lluvias y tormentas eléctricas, y en algunas ocasiones generarán condiciones de bochorno en Campeche.

Este fenómeno ha favorecido el desarrollo de tormentas, principalmente en el interior del Estado, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. Ante estas condiciones, autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Campeche (Seproci) exhortaron a la población a extremar precauciones.

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Las temperaturas más elevadas se registraron en los municipios de Campeche, Champotón y Seybaplaya, donde el termómetro alcanzó los 38 grados Celsius como máxima y 23 grados como mínima. En las cabeceras municipales de Escárcega y Candelaria también se registraron temperaturas máximas de 38 grados y mínimas de 23.

Por su parte, en los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché, las temperaturas llegaron a los 37 grados como máxima, con mínimas de 22 grados. Mientras tanto, en Hopelchén y Calakmul, el registro máximo fue de 36 grados Celsius, con temperaturas mínimas de 22 grados.

Clima inestable

Con el avance de la Onda Tropical número 18 y la presencia de un canal de bajas presiones sobre la Bahía de Campeche, se mantiene un ambiente inestable en la Entidad, con potencial de lluvias, altas temperaturas y elevados niveles de humedad, condiciones que generan sensación térmica elevada.

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, Protección Civil señaló a los habitantes de los 13 municipios: “Es necesario tomar acciones preventivas, como limpieza de drenajes y alcantarillas, y mantener medidas de seguridad en los hogares”.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra la preparación de un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, lámparas y documentos protegidos en bolsas de plástico selladas.

De acuerdo con pronósticos, las precipitaciones de mayor intensidad podrían presentarse en municipios del interior del Estado, principalmente en Escárcega, Candelaria y algunas zonas de Champotón.

Autoridades estatales mantienen coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina para brindar apoyo en caso de registrarse afectaciones en comunidades. Estas acciones preventivas se realizan luego de incidentes ocurridos durante el mes pasado en la localidad de Alfredo V. Bonfil, donde habitantes reportaron afectaciones relacionadas con la falta de limpieza del dren pluvial por parte del Ayuntamiento de Campeche.