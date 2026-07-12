Cinco muertos y dos heridos por ataques armados en Campeche en menos de 15 días

Al menos siete personas fueron víctimas de ataques con arma de fuego en el estado de Campeche durante los últimos 15 días. Del total, cinco perdieron la vida y dos resultaron lesionadas en una serie de agresiones registradas en distintos municipios de la entidad. Apenas ayer, un hombre de aproximadamente 47 años, identificado con las iniciales E. I. G, fue ejecutado en la calle en la colonia Banco de Piedra, en la villa de Sabancuy.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de ataques directos y ejecuciones que movilizaron a corporaciones policiacas, personal ministerial y servicios periciales. Aunque las agresiones presentan características similares, las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación independientes para cada caso. Versiones extraoficiales apuntan a que algunos hechos podrían estar relacionados con la disputa entre grupos dedicados a la venta de estupefacientes, otros son por conflictos agrarios.

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La primera agresión del periodo ocurrió en la comunidad de Chemblás, municipio de Campeche, donde un hombre fue atacado a balazos por sujetos armados. La víctima recibió varios impactos de arma de fuego y fue auxiliada por paramédicos, quienes le brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

Tras el reporte, elementos policiacos implementaron un operativo en la zona para ubicar a los presuntos responsables; sin embargo, no se informó sobre personas detenidas.

Al día siguiente se registró otro ataque, esta vez en Ciudad del Carmen. Un hombre fue agredido con arma de fuego en la colonia Tierra y Libertad, donde recibió varios impactos de bala.

Vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos acudieron al lugar para estabilizar al lesionado y trasladarlo a un hospital. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Uno de los casos que mayor impacto generó fue la desaparición de Edith Ortega Bilbao y Francisco Rocha Suárez, originarios de la comunidad de La Jeringa, en el municipio de Palizada. Después de que sus familiares reportaran que no lograban localizarlos, ambos fueron encontrados sin vida en Escárcega.

Las primeras diligencias ministeriales establecieron que las víctimas presentaban huellas de tortura y que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por impactos de bala. Posteriormente, las investigaciones confirmaron que ambos fueron privados de la vida mediante el denominado “tiro de gracia”, por lo que el caso fue integrado como un doble homicidio calificado.

De manera extraoficial trascendió que el crimen podría estar relacionado con actividades vinculadas a la venta de droga; no obstante, será la autoridad ministerial la que determine el móvil conforme avancen las investigaciones.

Durante el mismo periodo también se registró otro doble homicidio en territorio campechano. Dos hermanos fueron atacados con arma de fuego y fallecieron a consecuencia de las lesiones sufridas, incluso aseguraron una camioneta.

Escalada de violencia en municipios campechanos

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque podría derivarse de un conflicto por la posesión de terrenos; sin embargo, las autoridades continúan recabando pruebas para confirmar el móvil del crimen y establecer la responsabilidad de los involucrados.

Sangriento saldo

Con estos hechos, el saldo de los últimos 15 días asciende a siete personas baleadas en Campeche: cinco de ellas fallecieron a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego y las otras dos sobrevivieron tras recibir atención médica.

Además de los ataques que dejaron víctimas directas, durante este mismo periodo también se reportaron disparos contra inmuebles en distintos puntos de la entidad.