Presidenta Sheinbaum inicia en Tulum gira de trabajo por Quintana Roo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó una jornada de trabajo en Tulum en la que, además de reunirse con representantes de distintos sectores productivos, escuchó, en el Parque del Jaguar, de manera directa dos casos planteados por ciudadanos: un presunto despojo de propiedad en el que se señaló la posible participación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y una inconformidad relacionada con modificaciones al Plan de Manejo del Parque Nacional de Tulum, administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, la mandataria sostuvo encuentros con empresarios, hoteleros, artesanos, pescadores y representantes de diversos sectores en el hangar de la Base Aérea Militar Número 12, donde escuchó inquietudes y propuestas sobre la situación que enfrenta actualmente el destino turístico.

Durante su visita en el Parque del Jaguar, ciudadanos expusieron el caso de un presunto despojo de un inmueble, en el que señalaron la intervención de autoridades de la Fiscalía General del Estado, por lo que solicitaron la revisión del expediente y el seguimiento correspondiente. Asimismo, otro de los planteamientos estuvo relacionado con presuntos cambios al Plan de Manejo del Parque Nacional de Tulum, tema que, señalaron, impacta a diversos sectores vinculados con la conservación y el aprovechamiento del área natural protegida.

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La visita presidencial forma parte de una gira de trabajo por Quintana Roo que contempla tres temas prioritarios. El primero consiste en revisar la operación del Parque Nacional del Jaguar y atender las inquietudes expresadas por empresarios, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. En este recorrido participan la gobernadora Mara Lezama; la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, así como representantes de la empresa Mundo Maya y otras dependencias federales.

El segundo eje de la gira está enfocado en la atención del sargazo, fenómeno que este año ha registrado un incremento en las costas del Caribe mexicano. La presidenta adelantó que el Gobierno de México impulsa una estrategia integral que contempla la captura del alga en el mar antes de su arribo a las playas, además de proyectos para su aprovechamiento mediante procesos de reciclaje y transformación.

Como tercer punto de la agenda, Sheinbaum supervisará los avances del Tren Maya de carga y la incorporación de las primeras locomotoras, proyecto que busca fortalecer la conectividad logística y el desarrollo económico del sureste del país.

La presidenta encabezará este viernes su conferencia matutina desde Tulum, donde se espera dé a conocer los acuerdos derivados de las reuniones sostenidas con los distintos sectores y anuncie las acciones que implementará el Gobierno de México para atender los planteamientos presentados durante su gira de trabajo. Posteriormente, continuará su recorrido por Quintana Roo con actividades programadas en Cancún.