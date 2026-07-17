¿Adiós al Paseo por Mar? Cristo Negro de San Román dejería las procesiones en Campeche tras accidente

La restauración del Cristo Negro Señor de San Román concluirá antes del inicio de las fiestas patronales de septiembre, tras los daños que sufrió durante un accidente ocurrido el pasado 1 de mayo. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) considera que, una vez reparada, la imagen original ya no debería participar en procesiones para evitar nuevos deterioros.

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La directora del Centro INAH Campeche, Adriana Velázquez Morlet, informó que especialistas en restauración trabajan de manera coordinada con la Rectoría del Santuario Diocesano y la Diócesis de Campeche para devolver la estabilidad a la venerada escultura, cuya antigüedad se estima en alrededor de 466 años.

Explicó que la intervención avanza conforme a lo previsto y deberá quedar lista antes de las celebraciones por el 461 aniversario de la llegada del Cristo Negro a Campeche, una de las festividades religiosas más importantes del estado.

No obstante, adelantó que el INAH emitirá una recomendación para que la imagen original deje de salir en procesiones y actos multitudinarios, incluido el tradicional Paseo por Mar, con el fin de preservar una pieza considerada parte del patrimonio histórico y religioso de Campeche.

La propuesta es que, a partir de ahora, estos recorridos se realicen con la réplica del Cristo Negro, mientras que la imagen original permanezca resguardada en el Santuario para reducir el riesgo de nuevos daños.

La escultura sufrió daños durante un accidente el 1 de mayo. / Alejandro Balan

Daños fueron reversibles

De acuerdo con Velázquez Morlet, las principales afectaciones se localizaron en ambos brazos de la escultura, donde se originaron fisuras tras el percance. A pesar de ello, aseguró que todos los daños son reversibles y podrán corregirse mediante el proceso de restauración.

La funcionaria explicó que la Diócesis de Campeche proporcionó los materiales necesarios para los trabajos, mientras que el INAH aporta al personal especializado encargado de la intervención.

Aunque la imagen cuenta con un seguro, indicó que el cobro de la póliza podría demorar, por lo que la Iglesia decidió cubrir los costos de la restauración para garantizar que la obra concluya antes de septiembre. Hasta ahora no existe un monto definitivo sobre la inversión.

El accidente ocurrió el 1 de mayo

El percance se registró la noche del 1 de mayo, cuando la imagen regresaba al Santuario Diocesano después de una celebración eucarística. En un tramo con poca iluminación, la cruz de madera impactó contra un cable, provocando la ruptura de la pieza que une la cruz con la peana, además de daños estructurales en la madera, desajustes en el recubrimiento de plata y fisuras en ambos brazos del Cristo.

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La imagen del Cristo Negro Señor de San Román, que según la tradición llegó por mar a Campeche en 1565, es uno de los símbolos religiosos más representativos del estado y este año será nuevamente el centro de las celebraciones patronales, aunque el INAH plantea que, en adelante, las procesiones se realicen con una réplica para garantizar su conservación.

JGH