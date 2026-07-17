Burgueño encabeza preferencias rumbo a la gubernatura de BC, Demoscopia

El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, aparece como el perfil mejor posicionado para competir por la candidatura de Morena al Gobierno de Baja California y también lidera las preferencias en un escenario de elección por la gubernatura rumbo a 2027, según los resultados de una encuesta elaborada por Demoscopia Digital.

En el apartado que mide las preferencias entre los posibles aspirantes de Morena, Burgueño Ruiz alcanza 33.7% de las menciones, colocándose por encima de Julieta Ramírez Padilla, con 18.3%; Alfredo Álvarez Cárdenas, con 7.4%; Armando Ayala Robles, con 7.1%; Evangelina Moreno, con 6.2%; y Fernando Castro Trenti, con 4.8%. El estudio también reporta que 8.7% de los entrevistados aún no define una preferencia y 7.3% prefirió no responder.

En el escenario de competencia por la gubernatura, el alcalde tijuanense también ocupa la primera posición con 41.8% de la intención de voto. Detrás se ubican Héctor Osuna Jaime, con 18.4%, y Gustavo de Hoyos, con 6.1%. Asimismo, 24.5% de los consultados manifestó no haber decidido todavía por quién votaría, mientras que 9.2% señaló otra alternativa.

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La encuesta también midió la intención de voto por partido político. Morena obtuvo 42.5% de las preferencias, seguido por el PAN, con 19.1%; Movimiento Ciudadano, con 5.3%; el Partido Verde Ecologista de México, con 4.6%; el Partido del Trabajo, con 4.3%; y el PRI, con 3.8%. Además, 15.2% de los entrevistados indicó que aún no ha decidido su voto.

De acuerdo con la ficha metodológica, el estudio fue realizado del 26 al 29 de junio de 2026 mediante entrevistas telefónicas asistidas por un sistema digital. La muestra estuvo conformada por 1,000 personas mayores de 18 años residentes en Baja California, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±3.8%.

Con estos resultados, la medición de Demoscopia Digital coloca a Ismael Burgueño Ruiz como el aspirante con mayor respaldo entre los perfiles evaluados de Morena y como el mejor posicionado en el escenario electoral rumbo a la renovación de la gubernatura de Baja California en 2027.