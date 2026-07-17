Cuánto cuesta llegar en taxi del Centro de Mérida al Pueblo Mágico de Izamal

Si planeas visitar el Pueblo Mágico de Izamal y prefieres un traslado privado, una de las principales dudas es cuánto cuesta un taxi desde el Centro Histórico de Mérida.
Aunque las tarifas pueden variar según el horario, la demanda y el tipo de servicio, es posible calcular un precio aproximado para este recorrido.
Izamal se encuentra a unos 72-73 kilómetros de Mérida, por lo que el trayecto en automóvil toma entre una hora y una hora con 15 minutos, dependiendo del tráfico y las condiciones de la carretera.
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¿Cuánto cobra un taxi de Mérida a Izamal?
Tomando como referencia tarifas de plataformas y servicios de transporte disponibles en la región, el costo aproximado es:
- Taxi de sitio o libre: entre 900 y 1,300 pesos por viaje, dependiendo de la negociación con el conductor.
- Aplicaciones de transporte: generalmente entre 800 y 950 pesos, aunque el precio puede aumentar en horas de alta demanda. La tarifa promedio registrada es de alrededor de 865 pesos.
Si el conductor debe regresar vacío a Mérida, algunos taxis tradicionales pueden cobrar un monto mayor.
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Recomendaciones antes de abordar
- Solicita el costo total antes de iniciar el viaje si utilizas un taxi convencional.
- Si eliges una aplicación, revisa el precio antes de confirmar el servicio.
- Considera que lluvias, fines de semana, vacaciones o eventos especiales pueden incrementar la tarifa.
- Si piensas regresar a Mérida ese mismo día, consulta con anticipación la disponibilidad de transporte de regreso en Izamal.
Ubicado a poco más de una hora de la capital yucateca, Izamal es uno de los destinos más visitados del estado gracias a sus calles color amarillo, su convento de San Antonio de Padua, la zona arqueológica y su oferta gastronómica, por lo que conocer el costo del traslado permite planear mejor el presupuesto del viaje.