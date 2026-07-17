Cuánto cuesta llegar en taxi del Centro de Mérida al Pueblo Mágico de Izamal

Si planeas visitar el Pueblo Mágico de Izamal y prefieres un traslado privado, una de las principales dudas es cuánto cuesta un taxi desde el Centro Histórico de Mérida.

Aunque las tarifas pueden variar según el horario, la demanda y el tipo de servicio, es posible calcular un precio aproximado para este recorrido.

Izamal se encuentra a unos 72-73 kilómetros de Mérida, por lo que el trayecto en automóvil toma entre una hora y una hora con 15 minutos, dependiendo del tráfico y las condiciones de la carretera.

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¿Cuánto cobra un taxi de Mérida a Izamal?

Tomando como referencia tarifas de plataformas y servicios de transporte disponibles en la región, el costo aproximado es:

Taxi de sitio o libre: entre 900 y 1,300 pesos por viaje, dependiendo de la negociación con el conductor.

entre por viaje, dependiendo de la negociación con el conductor. Aplicaciones de transporte: generalmente entre 800 y 950 pesos, aunque el precio puede aumentar en horas de alta demanda. La tarifa promedio registrada es de alrededor de 865 pesos.

Si el conductor debe regresar vacío a Mérida, algunos taxis tradicionales pueden cobrar un monto mayor.

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Recomendaciones antes de abordar

Solicita el costo total antes de iniciar el viaje si utilizas un taxi convencional.

Si eliges una aplicación, revisa el precio antes de confirmar el servicio.

Considera que lluvias, fines de semana, vacaciones o eventos especiales pueden incrementar la tarifa.

Si piensas regresar a Mérida ese mismo día, consulta con anticipación la disponibilidad de transporte de regreso en Izamal.

Ubicado a poco más de una hora de la capital yucateca, Izamal es uno de los destinos más visitados del estado gracias a sus calles color amarillo, su convento de San Antonio de Padua, la zona arqueológica y su oferta gastronómica, por lo que conocer el costo del traslado permite planear mejor el presupuesto del viaje.